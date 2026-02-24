San Pedro: YPF construye la estación de servicio más grande del país

El complejo que sería inaugurado a fines de 2026, está en el kilómetro 153 y abarcará una superficie de 10 hectáreas.

La autopista Buenos Aires-Rosario supera los 20 mil vehículos diarios, en gran parte tránsito pesado, y hasta el momento tiene un gran déficit de paradores de descanso, abastecimiento y asistencia. En otro aspecto, el proyecto generará en San Pedro más de un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos.

Cómo será la mega estación de servicios de San Pedro

No solo se podrá cargar combustibles, sino que será un complejo de servicios integrales, a saber: