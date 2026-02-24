Aumenta la luz en la provincia: impacto en usuarios con y sin subsidios

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva actualización de las tarifas eléctricas que alcanza a las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, además de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. La medida incorpora los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y ajustes vinculados al esquema de subsidios.

La resolución, publicada este martes por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, establece que los nuevos cuadros tarifarios se aplicarán a los consumos registrados desde el 1° de febrero y el 1° de marzo de 2026, según el componente que corresponda.

Cómo impacta en la factura

Según el análisis difundido por Agencia DIB, en el caso de Edelap el cargo fijo —que se abona independientemente del consumo— tendrá desde marzo un incremento del 2,1% respecto de enero. El cargo variable, en cambio, mostrará una suba más marcada, cercana al 17%.

En distribuidoras como EDEA, cuyos valores inciden también en cooperativas del interior, el ajuste previsto para marzo será del 4,5% en el cargo fijo y del 12% en el cargo variable.

Con estos cambios, un usuario residencial sin subsidios y con consumo promedio pasaría de pagar alrededor de $46.100 a unos $52.000. Para quienes cuentan con subsidios, la factura estimada subiría de $28.500 a aproximadamente $33.300.

Nuevos precios mayoristas y esquema de subsidios

La actualización contempla los precios estacionales de energía, potencia y transporte fijados por la Resolución SE N° 22/2026, en el marco de la Reprogramación Trimestral de Verano del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente entre el 1° de febrero y el 30 de abril. También se ajusta el recargo correspondiente al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE).

Además, los cuadros tarifarios se adecuan al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza la segmentación por ingresos por una categoría única de usuarios residenciales beneficiarios, con topes de consumo base de 300 kWh o 150 kWh mensuales según la época del año.

Debido a que aún no está operativo el padrón del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), la Provincia no pudo aplicar retroactivamente el nuevo esquema entre el 16 y el 31 de enero. Por ese motivo, se autorizó a las distribuidoras a recuperar las diferencias mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

El recálculo fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), que determinó que las tarifas deben reflejar los costos reales de compra, transporte y distribución.

Desde el 1° de marzo, también se aplicará una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT), del CTT y de las compensaciones previstas en el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, en el marco del proceso de transición hasta la próxima revisión integral.