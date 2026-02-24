Presentación de nuevo equipamiento en el laboratorio de biología molecular del hospital municipal

Imagenes: Mauricio Latorre

En la mañana de este martes se realizó la presentación oficial del nuevo equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura». El acto estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, junto al subsecretario de Salud y director del centro asistencial, Fernando Alí, y funcionarios provinciales.

La nueva aparatología permite incrementar la capacidad de procesamiento de 24 a 96 muestras en simultáneo. El sistema reduce los tiempos de trabajo y los riesgos de contaminación al limitar la intervención manual en el proceso. Este laboratorio recibe y procesa muestras de pacientes de Olavarría y de toda la Región Sanitaria IX.

Los trabajos para la instalación incluyeron tareas de reacondicionamiento y puesta en valor del espacio físico, realizadas por el área de mantenimiento del Hospital Municipal.

Durante la jornada se presentó al equipo de profesionales del área, integrado por la doctora en Biología Molecular Constanza Mayordomo, la bioquímica Mariana Bóxer, la técnica Rosario Turrina y la bióloga Rocío Larreche.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se informó que este equipamiento permite realizar tamizajes para la prevención del cáncer de cuello de útero mediante la detección del virus de papiloma humano (VPH). También se utiliza para el diagnóstico y seguimiento de personas con VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales, incluyendo el control de expuestos perinatales.

Participaron de la actividad la directora provincial del Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, Marina Pifano; la directora de Prevención de VIH, ITS y HV, Lida Santa Cruz; el jefe de Gabinete de la Dirección Provincial de Hospitales, Agustín López; el director de Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi; la directora del Hospital de Oncología, Lourdes Acosta; la directora provincial de Promoción y Prevención en Salud, Laura Escalante Albertali y la coordinadora de la Red de VPH, Daniela Sica.