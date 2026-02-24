Quedaron constituidas las comisiones del Honorable Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría definió la integración de las once comisiones permanentes para el período legislativo actual. La conformación de los grupos de trabajo se concretó de cara a la apertura de las Sesiones Ordinarias.

De esta manera, el cuerpo legislativo estableció las presidencias, secretarías y vocalías que tendrán a su cargo el análisis de los proyectos que ingresen al ámbito deliberativo local.

Comisión Día y Horario Presidencia Secretaría Legislación Martes 11:00 Federico Aguilera Guillermina Amespil Hacienda Martes 10:00 Telma Cazot Guillermo Lascano Infraestructura Lunes 09:00 Belén Abraham Natalia Álvarez Salud y Desarrollo Social Lunes 10:00 Natalia Álvarez Hilario Galli Desarrollo Económico Miércoles 10:30 Eugenia Dumerauf Gastón Sarachu Educación y Cultura Miércoles 08:00 Telma Cazot Adela Casamayor Medio Ambiente Jueves 10:00* Marcelo Petehs Belén Abraham Seguridad Jueves 11:00* Gastón Sarachu Telma Cazot Género y Diversidad – Guillermina Amespil Telma Cazot Trabajo y Empleo Miércoles 09:00 Nicolás Zampini Lucía Palacios Localidades Jueves 09:00* Gastón Sarachu Eugenia Dumerauf

Integración y horarios de las comisiones permanentes

*Frecuencia quincenal.

La comisión de Legislación cuenta con la participación de 14 integrantes, siendo la más numerosa del cuerpo. Por su parte, Hacienda está conformada por 9 concejales e Infraestructura por 8.

Otras áreas como Salud y Seguridad mantienen una integración de 6 miembros, mientras que Trabajo y Empleo cuenta con 5 representantes. La comisión de Género y Diversidad quedó integrada por Guillermina Amespil, Telma Cazot y Liliana Schwindt.

Con la definición de los esquemas de trabajo y los horarios de funcionamiento, el Concejo Deliberante garantiza la operatividad institucional para el tratamiento de expedientes durante el año.