Quedaron constituidas las comisiones del Honorable Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría definió la integración de las once comisiones permanentes para el período legislativo actual. La conformación de los grupos de trabajo se concretó de cara a la apertura de las Sesiones Ordinarias.

De esta manera, el cuerpo legislativo estableció las presidencias, secretarías y vocalías que tendrán a su cargo el análisis de los proyectos que ingresen al ámbito deliberativo local.

ComisiónDía y HorarioPresidenciaSecretaría
LegislaciónMartes 11:00Federico AguileraGuillermina Amespil
HaciendaMartes 10:00Telma CazotGuillermo Lascano
InfraestructuraLunes 09:00Belén AbrahamNatalia Álvarez
Salud y Desarrollo SocialLunes 10:00Natalia ÁlvarezHilario Galli
Desarrollo EconómicoMiércoles 10:30Eugenia DumeraufGastón Sarachu
Educación y CulturaMiércoles 08:00Telma CazotAdela Casamayor
Medio AmbienteJueves 10:00*Marcelo PetehsBelén Abraham
SeguridadJueves 11:00*Gastón SarachuTelma Cazot
Género y DiversidadGuillermina AmespilTelma Cazot
Trabajo y EmpleoMiércoles 09:00Nicolás ZampiniLucía Palacios
LocalidadesJueves 09:00*Gastón SarachuEugenia Dumerauf
Integración y horarios de las comisiones permanentes

*Frecuencia quincenal.

La comisión de Legislación cuenta con la participación de 14 integrantes, siendo la más numerosa del cuerpo. Por su parte, Hacienda está conformada por 9 concejales e Infraestructura por 8.

Otras áreas como Salud y Seguridad mantienen una integración de 6 miembros, mientras que Trabajo y Empleo cuenta con 5 representantes. La comisión de Género y Diversidad quedó integrada por Guillermina Amespil, Telma Cazot y Liliana Schwindt.

Con la definición de los esquemas de trabajo y los horarios de funcionamiento, el Concejo Deliberante garantiza la operatividad institucional para el tratamiento de expedientes durante el año.

