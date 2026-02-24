Vialidad Nacional aumenta el peaje para circular por Ruta 3

Vialidad Nacional estableció un nuevo esquema de tarifas para los tramos I al X operados por la empresa concesionaria Corredores Viales S.A.. La modificación entrará en vigencia desde el jueves 26 de febrero a las 00:00 horas.

El incremento alcanza a las estaciones de peaje de las rutas nacionales, entre las que se encuentra la ruta 3. En el peaje de Hinojo, el valor de la tarifa para vehículos de 2 ejes pasará a ser de $1500.

Las nuevas tarifas también se aplicarán en la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba. Además, se verán afectados tramos de las rutas 205, 5, 7, 8, 9 y 12.

Nuevos valores para vehículos de 2 ejes

Categoría Tarifa Actualizada Rutas Nacionales (Tramos I a VIII y X) $1500 Autopista Riccheri (Hora Pico) $1500 Autopista Riccheri (Hora No Pico) $1300

De acuerdo con el nuevo cuadro, tanto el pago manual como el sistema TelePASE tendrán un costo unificado de $1500 para la categoría de 2 ejes en las rutas nacionales. En el caso de la autopista Riccheri (Tramo IX), el valor será de $1500 en hora pico y $1300 en horarios fuera de pico.

