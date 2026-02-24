Se normalizó el servicio eléctrico tras una falla en la red de alta tensión



Durante la madrugada de este martes se registró una interrupción del servicio eléctrico que afectó a una amplia zona del partido de Olavarría.

El inconveniente se originó por una falla en la Estación Transformadora de la empresa TRANSBA, operada en 132 kV (Alta Tensión). Esta situación afectó a varios de los alimentadores de 33 kV que la cooperativa Coopelectric utiliza para la distribución de energía en el partido.

Desde la prestataria local informaron que el suministro quedó normalizado en su totalidad a las 02:17 horas, luego de que TRANSBA lograra restablecer el servicio en la red afectada. (En Línea Noticias)