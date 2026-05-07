Corte de energía en la zona rural por el temporal

El temporal y las intensas ráfagas de viento registradas en la ciudad afectaron las instalaciones del sistema eléctrico, especialmente en la zona rural de Olavarría.

Según informó Coopelectric, actualmente se encuentra interrumpido el suministro eléctrico en el sistema rural Pourtale y en el sistema troncal Blanca Grande. No obstante, las localidades de Recalde, Espigas y Blanca Grande cuentan con servicio debido a que fueron alimentados mediante grupos electrógenos.

Desde la cooperativa señalaron que también se registran reclamos en derivaciones puntuales de la zona rural, por lo que los tiempos de reposición del servicio presentarán demoras.

Para efectuar reclamos por instalaciones peligrosas o falta de energía, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al teléfono 412305 (Energía) y 411222 (Obras Sanitarias). También están disponibles el WhatsApp 2284-230707 y el sistema de SMS al 2284-680000.