Campaña especial: Recuerdan la importancia de aplicar vacunas a chicos nacidos en 2015 y 2021

El médico pediatra Gastón Seambelar informó que comenzó una nueva campaña de vacunación destinada a reforzar las dosis correspondientes al ingreso escolar y a los 11 años, en el marco de una estrategia sanitaria impulsada en toda la provincia.

Según explicó, la iniciativa alcanza a todos los niños nacidos en 2021, quienes deben recibir las vacunas correspondientes al ingreso escolar, y también a los nacidos en 2015, que deberán aplicarse las dosis previstas para los 11 años aunque todavía no hayan alcanzado esa edad.

En el caso de los chicos nacidos en 2021, las vacunas incluidas son la triple viral, la triple bacteriana, el segundo refuerzo contra la varicela y la vacuna contra la poliomielitis.

Para los nacidos en 2015, en tanto, corresponden las vacunas contra el HPV, la difteria, tétanos y pertussis acelular (dTpa) y la vacuna contra la meningitis.

Seambelar explicó que muchas familias podrían recibir comunicaciones telefónicas o avisos a través de las escuelas para recordar la necesidad de completar el calendario.

“Queremos recordarte, para que estés atento, que si te llaman o recibís el aviso, esto es así a partir de una campaña nueva que tenemos en nuestra ciudad, y en realidad en toda la provincia”, señaló.

El pediatra remarcó además que se trata de vacunas que forman parte del calendario oficial y que históricamente se conocían como las “vacunas del ingreso escolar” y las correspondientes a los 11 años.