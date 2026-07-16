Palermo 2026: quedó habilitada la muestra

Con más de 2.500 animales de más de 100 razas y la mejor genética, ya se viene la Expo Rural 2026. En el año en que la Sociedad Rural Argentina celebra sus 160 años, todo lo mejor del agro convocará a productores, visitantes y profesionales del sector de Argentina y del mundo.

Desde mañana, jueves 16, y hasta el domingo 26 de julio, se llevará a cabo la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, en el Predio Ferial de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Bajo el lema “El campo nos une” y con YPF como auspiciante de esta edición, la muestra vuelve a reunir a autoridades, consignatarios, asociaciones de criadores de distintas razas e integrantes de entidades del agro.

Durante la muestra se realizarán más de 40 remates ganaderos, que conducirán a la comercialización de cerca de 200 mil cabezas. Entre otros detalles, este año los visitantes podrán disfrutar de más de 2.500 animales de más de 100 razas —entre bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos y aves—, con la esperada vuelta de las aves. La muestra reúne, además, las juras, competencias, demostraciones y remates que convocan a lo mejor de la producción argentina.

Algunas de las actividades más destacadas

La agenda 2026 ofrece propuestas para toda la familia y para todo el sector.

La Ganaderita invita a los más chicos a reencontrarse con las aves y conocer distintas razas de conejos, mientras que la Huerta de La Rural propone talleres diarios de siembra, compostaje y biodiversidad, pensados para aprender jugando.

Quienes busquen una experiencia más educativa pueden sumarse a las visitas guiadas, gratuitas y abiertas a escuelas e instituciones, que recorren a diario los sectores de bovinos, granja, equinos, maquinaria agrícola, biotecnología y energías renovables, con salida desde el acceso de Av. Sarmiento.

Regresan también las experiencias 4×4, con las marcas automotrices más destacadas, y las pistas de tractores, con demostraciones en vivo de las principales marcas del agro.

Charlas y capacitaciones

En el plano institucional, la Exposición será escenario de la Jornada de Infraestructura/CPI “Inversión necesaria para el crecimiento”, que abordará las obras y la inversión que el sector necesita para crecer, y del Coloquio Empresario, uno de los encuentros centrales de la agenda económica de la muestra.

Bajo el eje de la sostenibilidad, se desarrollarán diversas jornadas: “Producción sostenible: innovación y buenas prácticas para una producción más competitiva y resiliente” , “El Agro CONECTAdo: gestión digital para un campo más eficiente”, y “Producción sostenible, biodiversidad y financiamiento climático”, entre otras.

Por otro lado, tendrá lugar Mujeres de campo, un espacio dedicado al rol de la mujer en la producción agropecuaria.

El acto de Inauguración se realizará el domingo 26 de julio, a las 11, con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

Además, los visitantes podrán recorrer más de 500 stands comerciales, conocer las últimas innovaciones para el agro y disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con sabores regionales representados por 15 provincias, mientras se dejan llevar por la música de las bandas militares que llenarán de música la Plazoleta del Bicentenario.

Las entradas se podrán adquirir online en www.laruralticket.com.ar y en boleterías.

Ingresan sin cargo:

Menores de 8 años, acompañados por un adulto.

Personas con discapacidad, presentando certificado.

Jubilados, los lunes y martes; resto de la semana $8.500 (solo en boletería).

Estudiantes del ISEA.

Estudiantes de Agronomía y Veterinaria (presentando libreta universitaria), de 9 a 12 h. Luego de ese horario deberán abonar entrada.