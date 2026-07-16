CoNverSo | Gustavo Sánchez: “La Atención Primaria es el contacto cotidiano con la gente”

El médico Gustavo Sánchez, uno de los profesionales que integró la primera generación de la Atención Primaria de la Salud en Olavarría, destacó el valor del trabajo territorial y el vínculo cotidiano con los vecinos como pilares del modelo sanitario.

Lo hizo durante el episodio N° 11 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, que conduce Fabricio Lucio y dirige Jorge Alberto Scotton.

Más allá de los cambios tecnológicos y científicos que atravesó la medicina en las últimas décadas, Gustavo Sánchez sostiene que la esencia de la Atención Primaria de la Salud continúa siendo la misma: el contacto permanente con las personas y el conocimiento profundo de la comunidad donde se trabaja.

«La Atención Primaria es el contacto cotidiano con la gente», resumió durante la entrevista, al describir una modalidad de trabajo que marcó gran parte de su carrera profesional.

Sánchez recordó que el modelo de Atención Primaria permitió a los equipos de salud trascender la consulta médica tradicional para involucrarse en la realidad cotidiana de los barrios, generando un vínculo de confianza que se fortalecía con el paso de los años.

En ese sentido, explicó que la continuidad en el trabajo territorial posibilitaba acompañar distintas etapas de la vida de una misma familia, conocer sus problemáticas y anticiparse a muchas situaciones antes de que se transformaran en cuadros de mayor complejidad.

Para el médico, esa cercanía constituye una de las mayores fortalezas del sistema sanitario y representa una diferencia sustancial respecto de otros niveles de atención, donde el contacto con el paciente suele ser ocasional.

A lo largo de la entrevista también repasó cómo evolucionaron los barrios de Olavarría, el crecimiento de la red de Centros de Atención Primaria y el compromiso de los equipos de salud que, desde los primeros años del sistema, apostaron a una medicina preventiva, comunitaria y profundamente vinculada con la realidad social de cada sector de la ciudad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Sánchez consideró que esa forma de ejercer la medicina continúa plenamente vigente y reafirmó que el contacto diario con los vecinos sigue siendo el principal valor de la Atención Primaria de la Salud.