Alerta para las familias: Discord, retos virales y cómo proteger a nuestros hijos en el entorno digital

Por Lucas Moyano Especialista en Ciberdelito y Evidencia Digital

La reciente decisión del Gobierno de Brasil de suspender las transmisiones en vivo y el intercambio de videos en la plataforma Discord —tras la trágica muerte de una adolescente de 13 años incitada a la automutilación a través de la función ‘Go Live’— vuelve a encender una luz de alarma que no podemos ignorar en nuestra comunidad.

Aunque los titulares lleguen desde el plano internacional, los riesgos no conocen fronteras geográficas ni jurisdiccionales. Los entornos digitales que utilizan nuestros hijos e hijas son exactamente los mismos. Por eso, antes que reaccionar frente a la tragedia, la única herramienta efectiva es la prevención activa, el acompañamiento familiar y la detección temprana.

¿Qué es Discord y por qué exige nuestra atención?

Discord nació como una plataforma de comunicación para la comunidad gamer (videojuegos), pero con el tiempo se transformó en un espacio masivo de interacción social mediante chats de texto, canales de voz y transmisiones en vivo.

Si bien la mayoría de los jóvenes la utiliza para jugar o estudiar en grupo, la plataforma opera mediante servidores y canales privados. Es precisamente en esa privacidad donde determinados grupos o usuarios malintencionados encuentran un terreno propicio para:

Promover retos virales peligrosos (challenges) o conductas de autolesión.

Inducir a la automutilación o al suicidio mediante presión de grupo o manipulación psicológica.

Grooming: Acercamiento de adultos con fines de abuso o explotación sexual.

Ciberacoso y extorsión (sextortion).

Lo que las familias y la comunidad deben saber

Desde la perspectiva del derecho penal y la ciberdelincuencia, la inducción al suicidio, la instigación a la automutilación y el grooming son delitos graves. Sin embargo, la respuesta judicial o la intervención policial llegan cuando el daño ya se ha producido.

El verdadero desafío está en la prevención primaria dentro de cada hogar. No se trata de prohibir la tecnología por completo ni de generar pánico, sino de ejercer una responsabilidad parental adaptada a la era digital.

Guía práctica de prevención para padres y educadores

Para proteger a los niños, niñas y adolescentes en estas plataformas, sugiero aplicar de manera constante las siguientes pautas:

Diálogo abierto y sin juzgar: Acompañá a tus hijos en el uso de la tecnología. Preguntales qué aplicaciones usan, con quiénes hablan y a qué juegan. La confianza es la primera barrera defensiva.

Acompañá a tus hijos en el uso de la tecnología. Preguntales qué aplicaciones usan, con quiénes hablan y a qué juegan. La confianza es la primera barrera defensiva. Conocé la plataforma: Si tu hijo o hija usa Discord, asegurate de saber cómo funciona. Verificá si participa en servidores públicos o en grupos cerrados y quiénes tienen acceso a sus transmisiones en vivo.

Si tu hijo o hija usa Discord, asegurate de saber cómo funciona. Verificá si participa en servidores públicos o en grupos cerrados y quiénes tienen acceso a sus transmisiones en vivo. Configuración de privacidad y seguridad: Restringí la posibilidad de recibir mensajes directos de usuarios desconocidos o de personas que no estén en su lista de amigos. Desactivá la opción de mostrar la ubicación o información personal en el perfil. Configurá los filtros de contenido explícito o sensible que ofrece la propia aplicación.

Atención a las señales de alerta: Cambios repentinos de conducta, aislamiento respecto de su entorno habitual, encubrimiento obsesivo de las pantallas o marcas físicas en el cuerpo son señales que exigen una conversación inmediata y, si es necesario, ayuda profesional.

Cambios repentinos de conducta, aislamiento respecto de su entorno habitual, encubrimiento obsesivo de las pantallas o marcas físicas en el cuerpo son señales que exigen una conversación inmediata y, si es necesario, ayuda profesional. No silenciar, no borrar, denunciar: Si detectás que un menor está siendo acosado, extorsionado o incitado a conductas peligrosas, no borres los mensajes ni el contenido. Guardá capturas de pantalla, preservá los enlaces (links) de los canales y realizá la denuncia correspondiente.

Conclusión

La tecnología avanza a una velocidad que muchas veces supera la capacidad de respuesta de las normativas y los controles de las propias plataformas. Frente a esto, la presencia, el control parental responsable y la educación digital son nuestras mejores herramientas.

Cuidar a nuestros jóvenes en Internet es una tarea compartida entre las familias, las escuelas, las instituciones y la justicia. No esperemos a que el peligro toque a nuestra puerta para empezar a hablar de ciberseguridad en casa. Cuidar también es generar confianza en el uso seguro.