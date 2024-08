Made in Olavarría

El detrás de escena de Olavarría Produce 2024 y los alcances de las actividades por el Día de la Industria. Mientras tanto, el momento de las cementeras, ¿esenciales? Un nuevo capítulo entre Municipio y STMO. Endere, con un pie en el Consejo de la Magistratura.

Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson

Olavarría produce

El miércoles, y ya con anuncio y algunos detalles brindados, una importante comitiva local se trasladó a la Casa de la Provincia en Capital Federal para presentar Olavarría Produce 2024, una muestra dedicada a la producción e industria no sólo del distrito sino de toda la región.

El encuentro sirvió, más allá de los formalismos correspondientes -incluso con la presencia de la jefa de asesores provincial, Cristina Álvarez Rodríguez- para obtener algunos datos interesantes, para anunciar un conglomerado de actividades por el Día de la Industria, sumado a presencias de empresas importantes a nivel nacional y que muchas de ellas invierten o invertirán en Olavarría.

Las más importantes son las archiconocidas por nosotros Loma Negra y Cementos Avellaneda, sumado a representantes de Techint, Ternium, PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), Acindar, Banco Provincia, entre otros.

¿Por qué fue importante la presencia de Techint, Ternium y PCR? Porque las tres están impulsando, en conjunto o por separado, proyectos de parques eólicos. El periodista Martín Rodríguez, que cubrió la actividad, confirmó que actualmente hay cuatro proyectos para instalar parques eólicos en el distrito. Viento hay de sobra. https://lu32.com.ar/nota/114410/energia-olavarria-contara-con-cuatro-parques-eolicos

También participaron, vale la mención, la Unión Industrial -con César Longo a la cabeza- el PIO, Coopelectric, y empresas locales como Canteras Piatti, Bision IT Solutions y Cluster IT, entre otras.

Además, el toque de amplitud política se lo dieron dos presencias puntuales, la del diputado Martín Endere (que llegó con su equipo de trabajo y además es presidente de la comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados bonaerenses) y la concejal María José Gonzalez (Pro-ERF) que si bien se mostró más en soledad, fue foco de agradecimientos por parte del intendente Maximiliano Wesner.

Del acto formaron parte además funcionarios encabezados por Mercedes Landívar, jefa de gabinete, el presidente del HCD Guillermo Santellán, los concejales Federico Aguilera y Liliana Schwindt (muy cercana a Álvarez Rodríguez, además), y también el funcionario provincial Eduardo Rodríguez. También hubo una importante presencia educativa: la del rector de la UNICEN, Marcelo Aba.

En principio, se pudo ver a un Wesner muy solicitado por los presentes, incluso por los representantes olavarrienses en el lugar. El “aprovecho que estás para comentarte algo…” fue moneda corriente de la previa de la presentación, que tuvo una reunión como antesala.

Se logró saber, además, que la exposición tendrá más de un centenar de stands (se cree que serán alrededor de 120) y que habrá participación de la región vía los intendentes: el propio Wesner ofreció acercar empresas a los jefes comunales de la zona para potenciar no sólo la muestra sino también la relación entre empresas de la región. Se usó mucho el concepto “corazón productivo” de la Provincia por su lugar geográfico.

Volvamos a la reunión previa: antes de la presentación, todos los presentes participaron de una mesa de trabajo en la que se discutieron varios temas, se presentaron funcionarios, directivos de empresas y se escuchó la realidad de cada uno de los sectores. Hubo unanimidad en resaltar en que la propuesta del Municipio es un “oasis en el desierto” teniendo en cuenta la difícil situación económica nacional.

De todas maneras, también es cierto que no alcanza: ayuda y mucho a potenciar el valor productivo de Olavarría y las empresas pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma. En ese sentido, de todas maneras, hubo un valor de la actividad e interés por instalar proyectos en la región, como los parques eólicos.

En concreto, y en otro de los anuncios, habrá cuatro actividades centrales en el marco del Día de la Industria: primero se desarrollará la Ronda de Negocios el próximo 28 de agosto, como un primer contacto entre empresas para afianzar relaciones y potenciar posibilidades de trabajo compartido. Luego, será el turno de la Cena del Día de la Industria -en su edición 25- que se desarrollará el 7 de septiembre en el CEMO. Luego sí, Olavarría Produce 2024 una semana después, el 13 y 14 de septiembre.

¿Otro evento más? También se presentará, en ese marco, el Censo Industrial que se lanzó meses atrás. Wesner confirmó en la presentación que están trabajando en los datos obtenidos de alrededor de 800 empresas locales y que se conocerán cifras precisas del ámbito industrial después de muchísimos años. “Hay que cuantificar y ponerlo en valor, es un dato necesario para vender a Olavarría” subrayó el jefe comunal.

En toda esa agenda, ¿cabe la posibilidad de una presencia política importante? Sí, podría ser el contexto propicio para la llegada de funcionarios provinciales de peso…y hasta el mismísimo gobernador Axel Kicillof. Esto es una posibilidad, no es algo que podemos confirmar. Pero si nos preguntan, este newsletter dirá que hay grandes chances de que el mandatario bonaerense participe de la Cena de la Industria. Todo puede pasar.

Hecha la presentación, restará ver la respuesta de la industria. Parece que habrá aceptación y que Olavarría se mostrará como una opción interesante para invertir y desarrollar sus capacidades productivas.

Pero, en el mientras tanto…

La producción cementera, como la educación: esencial

Es una edición muy conceptual esta. Si nos trasladamos a la importancia que tiene la industria cementera en la economía olavarriense, claro que es esencial. Pero ese término no está relacionado, directamente, con lo que busca generar el gobierno nacional con la declaración de la producción cementera como esencial.

Es que tal como la educación -que su proyecto ya tuvo media sanción en el Congreso- si se declara como esencial, impide la realización de paros y medidas de fuerza de índole gremial.

AOMA, con mucha dureza, salió al cruce de la intención de la gestión Milei. Fue el mismísimo Héctor Laplace, secretario general a nivel nacional, quien no titubeó al indicar que buscan “entretener” y “golpear”.

”Para golpear a las organizaciones sindicales que no es ni más ni menos que golpear a los trabajadores. Ahora quieren debilitar los derechos de huelga, a ver cuáles son las actividades esenciales para ver si un enfermero puede parar o no puede parar. A mí me quieren poner dentro de lo esencial la fábrica de cemento como si fuésemos un sindicato de doctores”.

De hecho, dijo que la situación de la minería no metalífera -que es la que se desarrolla en nuestra región y que en Olavarría es vertebral- es “muy grave” y que “la estupidez no nos conduce a ningún lado. Honestamente creo que estamos en un momento muy delicado”. Duro.

Si bien los despachos de cemento tuvieron un esperanzador crecimiento el último mes, las cifras distan y mucho del año pasado. De junio a julio creció un 25%, pero en el anualizado aún está 30% debajo de las cifras de 2023, 28,4% para ser más precisos.

Este mes superó -por poco- cifras de la pandemia, algo que el mes anterior ni siquiera logró alcanzar. En el anualizado, incluso, la caída representa cifras más bajas que el 2020, que tuvo una paralización total por el aislamiento.

Las expectativas de reactivación de obras públicas hoy es prácticamente nula y los expertos estiman que de no haber un crecimiento de trabajos exponencial, la situación será aún más delicada. Cuesta imaginar qué es más delicado que lo actual.

Laplace contó que las empresas mineras buscan evitar despidos, que es altísima la reducción de la producción (algo confirmado por la caída del índice que mide el uso de la capacidad instalada industrial) y que incluso -aún en este contexto-, los empresarios sacan créditos para pagar por la electricidad.

Conciliemos: ¿qué es un pasacalles?

El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Municipio sumó ribetes curiosos, y una importante reunión en el Ministerio de Trabajo, la primera donde se vieron las caras luego del conflicto que tuvo foco en el Hospital Municipal (otra vez).

Primero, la decisión del gremio de acatar la conciliación pero dejar colgadas las banderas del sindicato afuera del Hospital. Una forma de decir “acá estamos nosotros” mientras la conciliación busca acercar a las partes otra vez.

El tema es que a las banderas se le fueron sumando…pasacalles. Acá se dio una situación que roza lo insólito, pero que tenemos que mencionar. Nosotros le diremos pasacalles, pero el secretario general José Stuppia considera que son carteles, pancartas, otra cosa que no es, precisamente, un pasacalle. Para que lo sea, y respetando su nombre, debería “pasar la calle” algo que ninguno cumplía.

Hecha la aclaración, contamos el contenido de los pasacalles: muchos pedían por “los derechos de los trabajadores”, denunciaron una presunta privatización del sector de limpieza del Hospital, y el que colgaron en el Palacio Belgrano con la leyenda “No monotributistas” que no tenía mucha claridad pero hacía referencia a aquellos monotributistas que trabajan para el Municipio, en lo que se considera desde el sindicato como precarización laboral.

El Municipio, mientras tanto, aplicó la ordenanza 5136/23, que “prohíbe de forma absoluta la colocación de pasacalles en el Partido de Olavarría”. Por eso la polémica por el nombre: Stuppia consideraba que no podían bajarlos dado que no eran estrictamente pasacalles. En la ordenanza es claro, más allá de que no crucen la calle son considerados como tal. El corazón de esa ordenanza es, justamente, la forma de colocación: no pueden estar “suspendidos”.

Desde Control Urbano, en tanto, se retiraron todos los pasacalles encontrados en la vía pública en las últimas horas. Este newsletter logró saber que el gremio, por este hecho, denunció a los policías que efectivizaron la medida.

Horas después, Stuppia tuvo términos muy duros (de los más duros desde el cambio de gestión) no sólo con la situación de los pasacalles (dijo que es algo que no se vio ni en la dictadura, aunque fue una ordenanza impulsada por UCR-Juntos y aprobada por unanimidad en el HCD) y anticipó que habrá “muchos carteles más”.

En diálogo con Radio Olavarría, señaló que los trabajadores municipales perdieron más poder adquisitivo que los docentes universitarios (en conflicto con el gobierno nacional) y “estamos en emergencia habitacional, en emergencia económica y en está gestión el intendente Wesner nunca acompañó la inflación. La gente está en un estado desesperante”.

También tuvo momentos para cruzar a CICOP por su llegada como gremio al sistema de Salud municipal: dijo que los quirófanos estaban en mal estado y “era más seguro operarte en cualquier garage de cualquier vecino de Olavarría que operarte en los quirófanos del hospital”.

Denunció que el sindicato “es el brazo político pauperizador y flexibilizador de los médicos”.

Dijo que los profesionales “siempre hicieron silencio” mientras el STMO lograba las conquistas laborales, y que “la APRO (Asociación de Profesionales de Olavarría) jamás le consiguió un beneficio a los trabajadores profesionales, siempre se lo dimos nosotros: el 4% de antigüedad, las vacaciones en días hábiles, el escalafón. Todo”.

Con todo este contexto -espeso- llegamos al viernes. Y a la reunión en la delegación del Ministerio de Trabajo ubicada en calle Coronel Suárez. José Stuppia y una comitiva del gremio por un lado, Mercedes Landívar y una comitiva del Municipio por el otro.

Lo más destacado es que se coordinó un nuevo encuentro el próximo jueves 22 de agosto, por lo que hay intenciones de continuar el diálogo. Después, el único sector que dio detalles públicos fue el STMO. Pidieron, en el encuentro, “la necesidad de una recomposición salarial urgente a raíz del Estado de Emergencia Salarial que atraviesan los trabajadores y trabajadoras municipales” indicaron en un comunicado. Recordemos que hasta hoy, las partes tienen un acuerdo paritario que incluye un porcentaje de suba para el salario de agosto. La comuna quiere volver a negociar en septiembre, el STMO busca, directamente, sentarse a discutir una recomposición ahora.

Además, pidieron “terminar en forma urgente” lo que el STMO catalogó como “violencia pasiva que el Departamento Ejecutivo ejerce contra los trabajadores y trabajadoras” basada en lo que inició el conflicto: una falta de respuesta a una nota presentada solicitando la reapertura de la mesa paritaria. En voz del propio Wesner, se aclaró que la nota fue respondida “en los tiempos que se suele responder este tipo de pedidos” es decir, poco más de 48 horas.

Finalmente, se abordaron detalles y las partes dieron cuenta de sus posturas con respecto a la denuncia sindical de incumplimiento de la Ley de Seguridad e Higiene en el ámbito municipal.

Veremos qué sucede de aquí al jueves. Parece difícil ver una etapa sin sobresaltos a la próxima reunión dados los antecedentes, pero todo puede pasar.

La foto y una reaparición

El mismo miércoles de la presentación de Olavarría Produce 2024, Eduardo Rodríguez mantuvo un encuentro de alrededor de 45 minutos con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Fue no sólo un reencuentro sino también tras un largo tiempo del ex candidato a presidente en silencio y con un resurgir en la política.

Según logró saber este newsletter, se hizo un balance acerca de cómo está Olavarría, la Sección y la Provincia, sobre todo con las implicancias de las medidas de la gestión Milei. Massa se mostró muy receptivo al balance de Rodríguez y lo que le transmitió sobre lo que sucede en el territorio, no sólo local sino también provincial por su rol en Aubasa.

Se buscó mostrar a un Massa “que sigue de cerca todas las medidas y los impactos que tienen las políticas de Javier Milei, no se lleva por preconceptos ni información, está metido de lleno controlando por él mismo” se indicó sobre el encuentro.

¿Cuál fue el mensaje que bajó el líder del Frente Renovador? Trabajar, y mucho, por sostener la unidad dentro del peronismo. “Que el votante del espacio siga sintiéndose representado por Unión por la Patria” dado que, bajo la visión de Massa, quien lo votó en el Balotaje sigue apostando a un país con otras políticas de las que hoy se gestionan.

Se dejó en claro que no es un año para “discutir liderazgos” y se insistió en “hacer el esfuerzo en estar unidos”. Incluso, se admitió que el propio Massa expresa una “muy buena relación” con todas las tribus del peronismo, incluido Axel Kicillof. “Es con quien mejor está hoy por hoy”.

Entre tanta cuestión industrial para Olavarría, del encuentro se desprendió un dato que hay que seguir de cerca: cómo afectará la reducción del Impuesto País en las importaciones y el cambio de reglas que afectará, inevitablemente, a los empresarios de nuestra ciudad. Parece lejano, pero al final del camino son medidas que pegan de lleno.

Martín Endere avanza un casillero

Hace un mes, aproximadamente, se produjo el quiebre formal dentro del PRO por la relación con La Libertad Avanza: “los de Mauricio Macri” por un lado, “los de Patricia Bullrich” por otro. En la Legislatura provincial, ese quiebre se tradujo en la división de los bloques, con los bullrichistas que formaron la bancada PRO-Libertad.

Una de las consecuencias de esa ruptura se empieza a ver por estos días y tiene que ver con el reparto de cargos, dentro y fuera de la Legislatura bonaerense.

Uno de los puestos que está en juego es la representación del PRO en el Consejo de la Magistratura provincial que estaba en manos del bullrichista Martín Compagnoni. Desde el quiebre se habló de Martín Endere para ir a ese lugar y en los últimos días hubo novedades ya que Compagnoni presentó la renuncia en Diputados y fue aceptada.

Endere es el elegido del presidente del bloque PRO para incorporarse al Consejo. Pero hay que aclarar que para que se haga efectiva la designación, tiene que ser votada en sesión. Todo indica que va a producirse, pero por ahora es un potencial.

Hay más

Cambios al programa TUVI. La semana pasada te contamos que el Ejecutivo había ingresado un proyecto de ordenanza en la sesión para eso. Los cambios propuestos son para dos artículos: el plazo de inicio de pago y las variables que fijan el valor de la vivienda. El secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, será invitado al Concejo para explicar el proyecto. Lo que busca es que estas modificaciones se apliquen para los actuales adjudicatarios.

Una causa que se mueve. La Municipalidad se presentó en la causa que investiga presunta contaminación del arroyo en la UFI 10 local y pidió ser particular damnificado. Además, informó a la Fiscalía que iba a poner en marcha una mesa de trabajo. Hay que decir que en estos últimos días se dieron a conocer varias medidas municipales en torno al relleno sanitario. Uno de los denunciantes de la causa, Martín Acosta de Tapalqué, destacó que el expediente penal “tiene movimiento” desde que el fiscal José Iturralde asumió al frente de la UFI 10.

La polémica de MANO. Que Día de las Infancias, que Día del Niño, la Niñez…un lío por el nombre exagerado que de fondo tuvo otra polémica: Fabiana Bahl, titular de MANO, organizadora de la fiesta que se desarrollará este domingo, mostró un fuerte malestar por sentir que la comuna “se apropiaba” de la festividad que llevan adelante desde hace 42 años. “En la última conferencia de prensa no fuimos nombrados como entidad organizadora, ni siquiera fuimos nombrados como MANO. Fuimos una entidad más que colabora o que está dentro de la fiesta. Yo entiendo que la Municipalidad da un gran aporte, pero la fiesta es de MANO. El atropello no nos pareció bien: no nos sentimos cómodos y no nos sentimos bien cuando no nos nombran” dijo a Claudia Bilbao. En el medio, hubo convocatoria a la comuna y pedido de disculpas por lo sucedido en la conferencia. El evento es este domingo en el predio de La Rural. https://enlineanoticias.com.ar/ciudad/mes-de-las-infancias-yo-entiendo-que-la-municipalidad-da-un-gran-aporte-pero-la-fiesta-es-de-mano/

Concejales de la Libertad Avanza en el hospital. El fin de semana pasado, Oliver Gamondi y Adela Casamayor visitaron el centro de salud donde observaron falta de limpieza y aparatología fuera de uso. “No sabemos qué está pasando, pero creemos que hay que ajustar las tuercas con la higiene” dijo Gamondi. Si bien reconoció que la recorrida se dio en medio del conflicto sindical, “es algo que viene incluso de antes de esta gestión”.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

