Mes de las Infancias: “Yo entiendo que la Municipalidad da un gran aporte, pero la fiesta es de MANO”

En la entrevista que se pudo escuchar este jueves por la mañana, Fabiana Bahl habló de “atropello” por parte de las autoridades municipales cuando expresó: “en la última conferencia de prensa nosotros no fuimos nombrados como entidad organizadora, ni siquiera fuimos nombrados como MANO. Fuimos una entidad más que colabora o que está dentro de la fiesta. Yo entiendo que la Municipalidad da un gran aporte, pero la fiesta es de MANO. El atropello no nos pareció bien: no nos sentimos comodos y no nos sentimos bien cuando no nos nombran.”

Fabiana Bahl fue consultada acerca de la posibilidad de haber planteado esto en el Municipio o ante alguna autoridad comunal y expresó: “la verdad que no tuve la oportunidad. Yo sinceramente al Intendente no lo conocía, lo conocí solamente cuando golpeó la puerta de mi casa en campaña, pero no lo conocía”.

Fabiana Bahl recordó que durante el gobierno del exintendente José Eseverri, la Municipalidad había comenzado a colaborar en la Fiesta. “Respetuosamente nos empezaron a ayudar, y desde ahí siempre. Nunca tuvimos un problema. Siempre tuvimos la mejor relación”, señaló Fabiana Bahl.

Al hablar del futuro de la Fiesta para los próximos años, Fabiana Bahl señaló: “sueño una fiesta sin atropellos, sueño una fiesta que sea popular y sea una fiesta insertada en el calendario de la ciudad. Debe ser una fiesta en donde MANO es la organizadora y el resto acompaña, como debería ser y como fue siempre durante 42 años.”

Las actividades para el domingo próximo fueron denominadas como 42° Festival de las Infancias.

Se trata de una celebración diseñada para el disfrute y entretenimiento de toda la familia.

Tendrá lugar en el predio de la Rural el 18 de agosto de 14 a 17 horas; y contará con una gran variedad de propuestas: desde juegos hasta propuestas educativas y los más diversos espectáculos.

El cierre estará a cargo de la compañía Urraka y su show denominado “Historias Recicladas”. Durante el transcurso del Festival, en el predio, se dispondrán juegos inflables y, en dicho espacio, se distribuirán payasos, malabaristas, estatuas vivientes, mimos, etc. Habrá Parkour, talleres de Educación Ambiental por el Polo Educativo La Máxima, juegos deportivos convencionales y no convencionales organizados por la Dirección de Deportes y una exhibición a cargo de Bomberos Voluntarios Olavarría.

También se dispondrá un Stand de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, a través de las Dirección de Niñeces y Adolescencias y la Dirección del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

En el escenario principal se sucederán los distintos espectáculos, en función del siguiente cronograma:

– 14:00 hs. Apertura

– 14:30 hs. Presentación del grupo musical “Mundúo del revés”

– 15:00 hs. Presentación de la Murga “Arrebatando Lágrimas” y demostración de Mini Gym

– 15:15 hs: Presentación del espectáculo “Upa lalá y a cantar”

– 16:15 hs: Cierre con el espectáculo “Historias Recicladas” a cargo de la compañía Urraka.

En el Pabellón Iguiñiz, a partir de las 14.15 horas, abrirá la cartelera la Orquesta Escuela y Banda Escuela “Hugo Bazzano”. Posteriormente, se podrá disfrutar del espectáculo de burbujas a cargo de Caty Weslate. Completan la cartelera la Escuela Municipal de Artes Plásticas (talleres), Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”, Ajedrez, yenga gigante y exposición estática y juegos organizados por el Museo de las Ciencias.