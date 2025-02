Odio, pinos y racismo en esta tierra incendiada

Por: Silvana Melo en Agencia Pelota de Trapo

(APe).- Ciego ante una tierra incendiada, ante la voracidad de un fuego desatado que se devora la vida, la diversidad, uno de los paisajes más maravillosos del mundo y la vivienda de miles de personas, el gobierno no apaga. Enciende. Treinta mil hectáreas arrasadas desde diciembre generaron apenas una primera reacción por parte del presidente de la Nación, que retuiteó la fake de un troll contra María Becerra, que llamó a apagar los fuegos que no apaga el gobierno.

Nada más.

El estado nacional se corrió absolutamente del desastre patagónico. Y de parte del territorio de Corrientes, donde en cada verano el fuego destruye un retazo de los humedales. Pero Patricia Bullrich paseó ayer en las vecindades del incendio: fue a Salta a cavar y colocar el primer palo para el alambrado anti narco en la frontera con Bolivia. Las políticas públicas para prevenir y controlar el fuego no están en las agendas gubernamentales. Incluso, todo aquello que funcionaba bien fue desarticulado, desfinanciado o directamente cerrado.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego peregrinó tristemente desde la subsecretaría de Ambiente (una cartera simbólica perdida en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior) a las manos del Ministerio de Seguridad de Bullrich. Que ayer colocaba un palo en el alambrado de la frontera con Bolivia. Y si en algún momento dedica un pensamiento a los incendios, es para atacar al pueblo mapuche. Y acusarlo de terrorismo incendiario en el rostro del lonco Jones Huala. Cuando son los propios mapuche los que cuidan el territorio que es la médula de su cultura, los árboles que son el domicilio de sus espíritus, quienes les indican dónde se deben establecer, qué comer, con qué curar el cuerpo y con qué curar el alma. Sin una ignorancia supina, alimentada de racismo y perversidad, sería imposible semejante andanada anti indigenista sin aportar un mínimo de ayuda a quienes soportan en soledad una tragedia infinita.

Los incendios seguramente tienen una multiplicidad de orígenes. El cambio climático genera sequías extensas y temperaturas más altas que las normales en la Patagonia; los irresponsables sociales, que encienden fuego en parrillas y no lo apagan como corresponde (no es menor) y los sectores empresariales beneficiados especialmente por el fuego y sus consecuencias. Un abanico de hipótesis que enciende peligrosa e impunemente a la Patagonia.

Las plantaciones de pinos se originan en la necesidad de cubrir áreas de estepa, matorrales y bosques de ciprés que abarcan centenares de kilómetros de soledad. El pino es ideal por su crecimiento rápido pero también porque se adapta a la tierra después del incendio y crece de las cenizas. Una realidad que, lejos de ser romantizada, transforma y mortifica la diversidad y el modo de vida de las comunidades nativas. Las especies autóctonas desaparecen para dejar lugar a los pinares que crecen de su propia semilla y se esparcen. Cualquier chispa los enciende.

La industria maderera ha impuesto el pino en la Patagonia.

Otras hipótesis esbozan proyectos inmobiliarios que necesitan el espacio de las especies autóctonas que se están quemando sin freno en este verano atroz. La Patagonia es una maravilla natural explotada apenas en manchas turísticas con miles de kilómetros ripiados. Sin embargo, estos incendios están destruyendo una belleza única imposible de recuperar. No vuelven a crecer las especies autóctonas si no es en décadas.

Está claro que al gobierno no le interesa la naturaleza, no cree en el cambio climático (forma parte del wokismo, abstracción destinada al odio a la que pronto le mandará el ejército), compra aviones 716 bombarderos de guerra (nuevos cuestan 60 millones de dólares pero se compró chatarra usada) pero no aviones hidrantes (brigadistas profesionales de El Bolsón aseguran que cuestan unos 27 millones), prefiere buscar culpables de todos los males en los más indefensos, en los más pobres, en aquellos a los que saqueó de todo poderío humano y social, prefiere el odio y la mentira construida, sembrar noticias falsas, utilizar las redes para edificar la peor de las realidades paralelas, con el poder de un ejército de insultadores bots y tuiteros imposibles de replicar para cualquier ciudadano común.

A veces parece inimaginable remar contra semejante construcción que, por ahora, carece de una reacción mayoritaria.

Maristella Svampa y Enrique Viale, en una nota publicada en Eldiario.ar hablan de la necesidad de comenzar un trabajo de rescate en el regreso a las emociones y a la sensibilidad en tiempos de odio. Y recogen el libro de 2020, premonitorio de estos tiempos, de Omar Giraldo e Ingrid Toro “La Afectividad Ambiental”. Ahora, cuando toda posibilidad de buen pensamiento es hateado (porque además hay que destruir el idioma con un participio inglés castellanizado) y “bombardeado con mensajes de insensibilidad y de crueldad”.

Dicen Svampa y Viale que “en el contexto de la policrisis contemporánea, uno de nuestros grandes desafíos es trazar una vía de construcción colectiva hacia un cambio en la afectividad que nos reconecte con la pluralidad de la vida. Esto no se logra solamente por una vía racional o a través del conocimiento científico (…), sino ‘por la revolución de los afectos y las emociones’, por la movilización en defensa de la vida que incluye no solo la nuestra y la de los vecinos, sino la de los seres no humanos, animales, bosques, fuentes de agua, que están siendo devastadas. Si no alentamos esa pulsión de vida, nuestros mejores sentimientos y emociones, en clave de construcción colectiva e interdependencia, de democracia plural y participativa, nadie se salvará”.

Ante la destrucción planificada, ante el incendio de la vida, ante la inhumanidad institucionalizada, habrá que ir construyendo una nueva sensibilidad. La que se desmarque de la fría baja de la inflación para empezar a mirar al otro.

Para empezar a apagar los otros incendios. Los de la comarca andina. Y los que se encienden cada día desde los despachos terribles de un gobierno inexplicable.