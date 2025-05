Un revés en el Concejo, un paso adelante en la campaña

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

Le tiraron con su propio pasado

El Concejo Deliberante rechazó la Rendición de Cuentas 2024. Fueron cinco horas de exposiciones en la sesión del jueves. Ya estaba previsto el rechazo, todos los bloques opositores iban a votar en contra, pero aún así hubo intentos del oficialismo de negociar. Es que necesitaban sumar dos manos para llegar al doble voto de la presidencia y sacar la aprobación. Pero no fue posible.

¿Cómo se explica el rechazo? Es que en concreto no hubo argumentos técnicos, ni contables. Todo fue político. Claro que ese es su rol. Si tomamos ejemplos de años anteriores, los concejales casi que se esforzaban por aprobar algunas de las rendiciones de cuentas de la gestión Galli, que todas terminaron aprobadas en sus ocho años de mandato. Excepto que sin el voto del entonces Frente de Todos, que rechazó sucesivamente, incluso con la recordada salida del recinto en 2022 donde dejaron al oficialismo solo para la votación. Hasta se habían inventado las “observaciones” que se incluían en la resolución para, justamente, exponer lo que consideraban errores de imputaciones o directamente gastos cuestionados: algunas bancadas votaban en contra esos artículos y aprobaban en general. Pero no hubo nada de eso el jueves.

Una única imputación fue mencionada, por Guillermina Amespil, para ser elevada a fin de que se pronuncie el Tribunal de Cuentas: los pagos de bonificaciones. Informó que más de 350 personas cobraron esas bonificaciones a lo largo de 2024 y detalló los conceptos utilizados para los pagos, que consideró cuestionables: “por utilizar el Rafam y el GDE”, “por organizar reuniones”, “por el correcto funcionamiento de la oficina” fueron algunos de los tantos que enumeró. La concejal señaló que con esos abonos, el Ejecutivo lograba “negociaciones individuales” de trabajadores para romper los acuerdos colectivos y, al mismo tiempo, producía una suerte de ruptura de las funciones propias de trabajo en cada área.

Entonces, una observación técnica. Vuelve la pregunta: ¿cómo se explica el rechazo? La respuesta corta es: año electoral. La respuesta más larga incluye el análisis por bloque y, en realidad, es recordar qué hizo y qué dijo el hoy oficialismo hasta 2024. “El show de las devoluciones” le podemos decir a lo que pasó en la sesión.

Primero vamos de atrás para adelante. Un dato llamativo es que la Rendición se trató en el recinto con bastante anterioridad a la fecha límite, el 31 de mayo. Quizás la contundencia en la votación hacía pensar que no había mucho por hacer. “Lo que haya que hacer, hagámoslo rápido” dijo alguna vez Miguel Ángel Pichetto.

Lo segundo fue el quiebre, desde 2019, de la aplicación de la paridad de género en el HCD. Por una razón muy particular (hubo al menos dos integrantes de la lista de 2021 que decidieron no asumir por nota, y uno de ellos había asumido hace dos semanas atrás) Belén Vergel reemplazó a Sebastián Matrella y estuvo en el recinto en una de las sesiones más importantes del año. Como decíamos: en año electoral… eso fue un mensaje.

Los terceros fueron los roles. Más allá de que la oposición trabajó en unidad (con alguna casualidad más que causalidad, como lo sucedido con la UCR) se notó con claridad la dicotomía Unión por la Patria y PRO. Un frente gobernó el Municipio de 2015 a 2023 y el otro se encuentra gestionando ahora.

Pancho González dio el ejemplo más claro de las “devoluciones”: el concejal radical se encargó de citar frases de los Ubaldo García, Maximiliano Wesner y Mercedes Landívar cuando en sus roles de concejales cuestionaban las rendiciones de cuentas de Ezequiel Galli para mostrar que sus dichos no eran coherentes con lo actuado en el año anterior cuando los tres ocuparon cargos en el Ejecutivo. Los gastos en obras públicas y el gasto de “ingresos extraordinarios” fueron los puntos señalados. Además, retomaron los duros cuestionamientos contra la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni, que ya habían expresado en la semana anterior.

Hilario Galli fue contundente: “hay una diferencia muy grande entre lo que se dijo que se iba a hacer, lo que se dijo que se estaba haciendo, y lo que efectivamente se hizo”. Explicó que mientras el Ejecutivo afirmaba que los ingresos municipales mermaban, en realidad subieron muy por encima de la inflación.

La Libertad Avanza fue duro y apuntó contra varios puntos de la Rendición, especialmente la inversión en infraestructura sobre lo que acusaron al Ejecutivo de “ajustar”. Incluso Paola Odello tomó un rol más de estudio sin tener el conocimiento económico al 100% e intentó explicarlo desde ese lugar conceptual, algo que podría tener un acercamiento con gente que no está acostumbrada a los tecnicismos de una Rendición de Cuentas pero le interesa el tema. Pero enfatizó más en defender la gestión de Javier Milei y confrontar directamente con el “kirchnerismo” que por ahí plantear al 100% un debate de gestión.

Por Más Libertad sumó otra crítica: “lo plasmado en la Rendición no condice con muchos de los ítems plasmados en el Presupuesto de ese año” y cuestionó el incumplimiento de las promesas de campaña. También se criticó el gasto en personal y dejaron otro dato que expuso un problema bastante grave: el año pasado solo se ejecutó el 26% del Fondo Educativo recibido. “Nos preguntamos dónde está el resto” dijo Marcelo Petehs. Después desde el oficialismo le respondieron que se gastará este año.

De hecho, en esto de acusar y contraacusar, el debate más duro se dio entre Federico Aguilera e Hilario Galli, que se dedicaron varios párrafos en torno a la gestión de Ezequiel Galli y el rol del kirchnerismo en el gobierno nacional y provincial con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Fue el momento más tenso de la jornada. De igual manera, ninguna postura cambió y las decisiones se sostuvieron: toda la oposición rechazó la rendición 2024 que terminó con superávit por 1.400 millones y que implicó superar el déficit del cierre del año anterior. “Una reducción de un 75% de la deuda que tenía el municipio” en palabras de Federico Aguilera.

Punto de partida

Y tras el revés en la Rendición de Cuentas, el sábado se marcó un hito en el año electoral del oficialismo: nueva presentación de Somos Olavarría, nuevamente el intendente Wesner a la cabeza -como habíamos adelantado hace algunas ediciones en VAF-, nuevamente una gran convocatoria se dio en la Plaza Aguado para mostrar el volumen del espacio que gobierna la comuna y que dio vuelta la página de cara a lo que viene.

El primer mensaje fue claro: unidad. A pesar de la interna provincial/nacional que por momentos se encamina y por momentos se complejiza, en Olavarría sostuvieron el mensaje de “estamos unidos” y todas las líneas internas de Unión por la Patria se encolumnaron detrás del Intendente. “No todos los espacios pueden decir lo mismo y sostenerlo tanto tiempo” se escuchó horas después del encuentro.

Hernán Parra, Eduardo Rodríguez fueron dos de los presentes, y ratificaron que el diálogo con Wesner es fluido, se trabaja de forma mancomunada y comparten preocupaciones sobre todo económicas de la ciudad, con énfasis en la industria y el empleo que no remontan y hay altas probabilidades que la crisis se profundice.

Fue una continuidad del mensaje que dejó Telma Cazot al cerrar el debate de la sesión especial del jueves y que retomó el propio Wesner el sábado: “cerca de los vecinos y vecinas, rindiendo cuentas”. Es decir, explicitar la situación política del HCD y señalar que el partido de gobierno se debe a la ciudadanía. La intención es tratar de salir por arriba del laberinto del rechazo, que fue inédito desde el regreso a la democracia pero, tal como lo dijimos, con superávit.

Lo concreto es que, más allá de que Somos Olavarría es un frente que encabeza el intendente Wesner, hay que decir que cuando eso se mueve, lo electoral está en el horizonte. En una elección donde inevitablemente el oficialismo buscará municipalizar la contienda, el referente máximo se puso al frente y marcó la primera señal de lo que vendrá de cara al 7 de septiembre.

Wesner y Kicillof, el reencuentro

En esto de las diferencias, las distancias y las internas, Wesner y Kicillof se siguen mostrando juntos cuando la situación amerita. En la semana le pasó bastante cerca a Olavarría, estuvo en Azul y el jefe comunal local dijo presente.

El Gobernador tenía una agenda muy intensa con tres actividades fuertes pero una cargada de simbolismo: la inauguración de una planta industrial de porcelanato de Cerámica San Lorenzo, que costó 50 millones de dólares y fue inaugurada en un momento complejo del país y de la industria ceramista en particular. El ejemplo perfecto lo tenemos en ruta 226 y avenida Eva Perón donde la firma propietaria presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis para sus tres plantas de producción de pisos y ladrillos que prevé suspensiones desde el mes que viene y hasta despidos. Aclaramos que el pedido está en estudio en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Wesner decidió mostrar su presencia ante el gobernador en uno de los tres actos, el de entrega de equipamiento policial que llega como agua para el desierto en estos distritos donde la inseguridad es un tema que crece en la agenda por diversas aristas.

Más allá del buen clima, las internas entre los espacios son evidentes. No se dedicaron tantos posteos en redes, y ni siquiera el intendente de Azul salió en primera fila de todas las fotos (en una incluso salió como una…Sombra). De todas maneras, en la comparativa con 25 de Mayo (donde el intendente libertario Egüen directamente dejó plantado a Kicillof en una inauguración) estos son detalles mínimos. Casi que quisquillosos.

A todo esto, un detalle. El lunes abrió la Casa de la Provincia en Olavarría y comenzó a funcionar, como estaba previsto. No hubo inauguración formal, para lo que se espera la llegada de, justamente Axel Kicillof.

¿Galli candidato a senador?

La versión circuló en La Política Online durante la semana como parte del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO y de la mano de Diego Santilli, referente del exintendente local. Hasta ahí, todo tiene sentido. Pero la situación es más profunda y revela que si bien las bases piden acuerdo y todo estaría dado para que lo haya, los cierres pueden ser traumáticos, con carambolas que podrían dejar a algunos con un lugar interesante y otros afuera de todo.

Tal como habíamos mencionado en ediciones pasadas, el resultado electoral de CABA condicionaba lo que sucedería en la Provincia de Buenos Aires. Eso pasó: Milei y su equipo presionaron fuertemente para que Macri entienda que perdió en su bastión y que ya no es lo que era.

Mientras tanto, y producto de esos vaivenes de la coyuntura electoral, Cristian Ritondo se transformó en el vocero y negociador principal del PRO con LLA, que puso a Sebastián Pareja a sostener el diálogo y generar los acuerdos.

En las últimas horas, Macri se contactó con Milei y el propio Presidente confirmó que irán juntos tanto en septiembre como en octubre. En octubre, el candidato será José Luis Espert… de ahí para abajo se verá.

El tema es qué pasa en septiembre: la versión más fuerte hasta ahora habla de la formación de un nuevo frente que, dependiendo la sección electoral y el distrito, podría impulsar quiénes son los primeros candidatos. En la Quinta, por citar un ejemplo, el dirigente más fuerte que aparece es Guillermo Montenegro (PRO) intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata). Y así sucesivamente.

¿Y quién está mejor en la Séptima? Es una quimera. El famoso “todos quieren” y algunos acusan a otros de querer o de posicionar sin deseo del otro para que se baje y ser el que uno quiere. ¿Es un trabalenguas? Puede ser, pero en política y en la previa de un cierre de listas, es más clásico que tres tristes tigres.

Lo concreto es que más allá del acuerdo macro, en Olavarría no se ve un movimiento fuerte de unidad o de confluencia entre los sectores por fuera de las charlas entre los Galli y Lascano-Arouxet que no han sido públicas hasta ahora, sólo expresiones de las dos partes. Incluso el Pro, salvo las movidas legislativas, aún no mostró una organicidad plena en su Casa Amarilla, que hace algunas semanas parecía que arrancaba fuerte pero aún no pasa de reuniones internas que suman militantes y dirigentes y no se muestran públicamente. Todo es expectativa.

Vale mencionar que durante la semana el referente libertario local, Guillermo Lascano, admitió que no están pensando en tener lugares en las listas seccionales e incluso no trabajan para ello: lo dijo en el marco del planteo y la construcción de una alternativa de gobierno pensando en la Olavarría de 2027.

En el medio, el coordinador seccional Alejandro Speroni habló en la semana y le tiró más leña a la interna con los amarillos: “El Pro es rancio, tuvo su época, ya pasó su momento, terminó y algunos de los responsables amarillos tuvieron la generosidad de decir que se acabó su momento como Bulrrich, Espert y Valenzuela y otros estuvieron especulando. Lo ocurrido en la elección del domingo en Capital es lo mismo que ocurrirá en la provincia, a nosotros no nos importaba Santoro, lo que queríamos era sacar al Pro, ahora vamos por el peronismo, este paso del domingo fue muy importante. Es un hito necesario darlo, el Pro confundía”. Sutil estuvo.

Y en toda esta historia aún no sumamos a Las Fuerzas del Cielo, una agrupación que encabezan los “tuiteros” del Presidente Milei como el Gordo Dan, el diputado provincial Agustín Romo, el funcionario nacional Nahuel Sotelo, entre otros. Todos, referenciados en el asesor de la Nación Santiago Caputo, que tiene sus internas con Karina Milei (que tiene a Pareja en la Provincia). Lo dejamos como pregunta, ¿en Olavarría hay contactos con Las Fuerzas del Cielo para buscar una referencia de cara a lo que viene?

Coronel, oficialmente violeta

El bullrichismo finalmente siguió los pasos de su referente nacional y se afilió a La Libertad Avanza. Para Olavarría, significa que Andrea Coronel deja atrás el partido vecinal Por Olavarría Todos (POT) y se suma oficialmente al espacio libertario con el armado de la Ministra de Seguridad nacional.

Todo, en una actividad encabezada por la diputada provincial Geraldine Calvella (de Saladillo) y en donde sumaron a todos los dirigentes de la Sección al partido del oficialismo nacional. Se trató de un “claro gesto de unidad y crecimiento del armado libertario de cara a los desafíos electorales del 2025 y el 2027”. ¿Les hablábamos de lío unos párrafos arriba? No parece.

Coronel en el acto le agradeció a Carlos y Geraldine Calvella, a Santiago Lilli (coordinador de la Juventud en la Sección) y a Daiana Musa, coordinadora de La Púrpura, que sigue trabajando de forma más silenciosa en un armado territorial con volumen. Ya se lo hemos dicho, insistimos: habrá que seguir de cerca a la dirigente, que tiene buena relación con todas las líneas internas libertarias.

El evento contó además con la presencia destacada del diputado nacional Gerardo Milman, quien “celebró el fortalecimiento del espacio libertario en el interior de la provincia”. ¿Se acuerdan de Milman, verdad?

El llamado desde la escuela

En la semana se llevó adelante el “abrazo simbólico” convocado por los directores de escuelas a raíz de los hechos de violencia que se conocieron días pasados dentro de un colegio secundario.

La concentración fue precedida por la visita del Director Provincial de Educación Secundaria de la Provincia, Gustavo Galli. A la marcha asistieron las autoridades educativas locales, Marta Casanella (Jefa Regional) y Julio Benítez (Jefe Distrital), el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez, el concejal Francisco González (UCR) y también dirigentes sindicales, representantes de instituciones, padres y estudiantes de la escuela.

Se concentraron en la zona de la Secundaria 8 en la tarde del lunes donde la convocatoria fue muy importante. Hablaron algunos de los directores convocantes: José Mogávero y Julio Colombo.

Pedro Cisneros, el director de la Escuela Secundaria Nº 21 y quien fue director del Servicio Local de Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes, trazó un panorama de la actualidad de las escuelas y de la contención de los adolescentes. Sostuvo que las instituciones educativas reflejan la problemática de la violencia que se verifica en muchas relaciones sociales, al tiempo que reciben información de lo que sucede en todo el ámbito en que están insertan: en la ciudad, en el barrio, en las familias de los estudiantes. En ese sentido, Julio Colombo, vicedirector de la Secundaria N°8, añadió “las escuelas tal vez sean hoy por hoy, una de las pocas instituciones que se mantienen en pie, que además de enseñar y aprender es un espacio donde escuchar a la familia, al estudiante, al compañero de trabajo que es docente, escuchar al resto de la comunidad que se acerca”.

“Antes había una contención” para los adolescentes que ya no está afirmó Cisneros. Describió que “la escuela está muy sola. Por eso nosotros pedimos que todas las instituciones que puedan ayudarnos desde lo municipal, lo provincial, Servicio Local, centros de día, centros complementarios, clubes, todo tiene que estar, trabajar agarraditos de la mano con la escuela. Porque si bien nosotros somos los que contenemos muchísimo tiempo a los pibes en la escuela, después necesitan otras cosas que los contengan”. Más adelante profundizó: “necesitamos que el Servicio Local ingrese en la institución escolar, necesitamos que todas las instituciones trabajen en conjunto con la escuela”.

El llamado desde las escuelas quedó expuesto y con claridad. Ahora es el turno de otras instituciones de responder.

Hubo otra cuestión que quedó flotando a raíz de esto: desde el bloque UCR se habló de «aprietes a docentes» por parte de las autoridades educativas. Todos los docentes y directivos que dieron entrevistas en estos días y que hablaron públicamente del tema no negaron la situación, pero marcaron distancia. «No me consta» dijeron básicamente. Incluso así se expuso en la sesión del Concejo, donde habló el concejal Pancho González y también la concejal Telma Cazot, quien informó que es docente en la Secundaria Nº 8.

Sorpresas en la definición de Salud

Esta semana se desarrollarán las últimas elecciones de la sede Olavarría de la Unicen. En una de las casas de estudios reina la incertidumbre de quién puede ganar en la asamblea, en la otra hubo una sorpresa de último momento que puede cambiar por completo la foto que te venimos contando de hace semanas.

Arranquemos por la sorpresa: en Salud, cuando todo estaba dado para que Betina Bernardelli y Ana Carla Falabella consoliden el trabajo previo para llevarse la asamblea ante Héctor Trebucq (que nunca tuvo compañero o compañera de fórmula) un desprendimiento de ese grupo con la presunta venia de “Cacho” generó una nueva lista que dejó a muchos sorprendidos y con un escenario abierto de cara al acto eleccionario.

Es que la magister Melina Barbero, jefa del Departamento de Metodología de la Investigación, será candidata a decana en un grupo que lanzó junto al doctor Gustavo Otegui y que los tendría en conjunto como fórmula. Hubo mención a otro reconocido médico pero este newsletter no logró confirmar la versión.

“Nos dejó descolocados” fue lo que manifestó la fuente consultada por VAF dando cuenta que no se veían venir el movimiento. Otros consultados ya habían adelantado que luego de la asamblea que eligió a Marcelo Aba como rector de la universidad, Trebucq había dejado entrever que no iba a buscar la reelección y que había sido su “despedida” como autoridad de la casa de estudios.

Triunfe quien triunfe, la elección marcará dos novedades: será la primera mujer a cargo de la Facultad de Salud y la segunda decana de toda la historia de la casa de estudios luego de los mandados del médico.

En Ingeniería ya está todo listo: el viernes 30 es la asamblea de elección de autoridades y hay dos listas en pugna. Por un lado, María Peralta buscará la reelección en el cargo con la ingeniera civil Silvana Gobbi como candidata a vicedecana, mientras que Bettina Bravo junto a Gastón Barreto son la fórmula opositora que buscará quedarse con los lugares para definir los destinos de la Facultad.

Tal como aconteció en Sociales, en la previa se presume una elección apretada: la única guía para basarse en lo que pueda pasar son los votos de los 12 consejeros en la asamblea de rectorado, donde el voto a Aba prevaleció y con ello, el acompañamiento a María Peralta que acompañó al actual rector.

De todas maneras esto no es lineal, es sólo una guía que puede presagiar el resultado del viernes. Tanto Peralta como Bravo estuvieron haciendo declaraciones públicas, mostrándose como candidatas y presentando su plataforma. Las dos listas harán presentaciones en los últimos días a la comunidad académica y las miradas están puestas en uno o dos votos que pueden definir la elección.

A hoy, el escenario es de paridad absoluta. Un voto puede torcer la decisión o forzar un empate y que se estiren las definiciones. Pero de acá al viernes, en política (y más en política universitaria) falta una vida. Y todo puede pasar.

El fin de semana pasado nos olvidamos de contarles: 24 horas después de la elección que consagró a la fórmula Aba-Spinello en el rectorado de Unicen, el decano de la Facultad de Agronomía de Azul, Eduardo Requesens, quedó envuelto en un escándalo por unos audios filtrados donde daba a entender ciertos acuerdos -poco pero muy claros- para otorgar votos en la elección de rectorado. El tema generó tal trascendencia en la asamblea de su casa de estudios que perdió por amplio margen la elección contra una lista opositora. La nueva decana de Agronomía será Liliana Monterroso, y la particularidad es que la vicedecana electa es olavarriense: se trata de la doctora Karina Block.

Cortitas

La violencia institucional, en el ojo de la tormenta. En la semana, un joven denunció malos tratos y agresiones del personal policial en el marco de un operativo de identificación. Horas después, trascendió una grabación que realizó del momento: allí se escuchan varias agresiones verbales graves de los agentes policiales. El hecho tuvo una importante repercusión y hay al menos dos causas judiciales tramitándose en Fiscalía. Además, puso de manifiesto una situación de la que se escucha mucho, pero sin pruebas. Esta es la primera vez que aparece un documento con un sustento de dichas denuncias.

Primer paro contra Kicillof. Esta semana, los docentes de la FEB no aprobaron el aumento salarial otorgado por la administración bonaerense y convocaron a un paro que tuvo acatamiento local. La suba es de 10% en dos veces. Los restantes sindicatos del Frente Docente aprobaron.

Cómo cobran los mercantiles. El CECO realizó una asamblea informativa sobre el cobro del aumento paritario, la no homologación del acuerdo y la discusión salarial. Es parte de un relevamiento regional que realiza el sindicato en el marco del reclamo al Gobierno Nacional por la homologación del último acuerdo paritario.

Los farmacéuticos con Wesner. Esta semana estuvieron en Olavarría integrantes del Colegio profesional provincial en la promoción de la campaña “medicamento seguro” y del proyecto que presentaron en el HCD.

Reclamo por la ruta 3. En Azul volverán a manifestarse para pedir mejoras en la ruta 3 debido a las malas condiciones. Será hoy a la tarde. Esta semana se conoció que desde la Nación se convocaron tres audiencias públicas para llevar a cabo mejoras en rutas de todo el país, incluyendo un tramo de la ruta 3 que no es en Azul.

