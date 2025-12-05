La Selección argentina jugará el Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, Austria y Jordania

Deportes

Buenos Aires, 5 diciembre (NA) – La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será frente a Argelia, mientras que luego les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania.

NAG/MAG