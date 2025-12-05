Más de 200 niños y niñas egresaron de los Jardines Maternales Municipales

Este viernes por la mañana, los Jardines Maternales Municipales realizaron los actos de egreso de las niñas y los niños de las salitas de 2 años. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal y reunió a familias, docentes y equipos educativos.

El acto contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner. También participaron la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, la directora de Niñeces y Adolescencias Lucrecia Caresia y la coordinadora de los Jardines Maternales Municipales Verónica Brisioli.

Durante el evento, Wesner destacó el rol de los jardines en la primera infancia. “Desde el equipo municipal trabajamos con esfuerzo, respeto y ternura acompañando este acto de 200 egresaditos. Los 13 Maternales Municipales son su segunda casa. Trabajamos de manera integrada para que la formación en esta etapa de la vida suceda de la mejor forma posible”, expresó.

El jefe comunal subrayó la importancia del vínculo afectivo en la educación temprana. “Lo más importante es que el aprendizaje llegue con amor, ternura y respeto. Con acompañamiento y límites, pero siempre desde el mayor profundo de los respetos. Es lo que merece la primera infancia y por eso trabajamos todos los días”, afirmó.

Además, agradeció a las familias por la confianza. “Les agradezco que estén presentes y celebren este momento tan importante. También reconozco el compromiso de trabajadores y trabajadoras municipales”, agregó.

Participación y distinciones

En total, participaron 217 niñas y niños de las distintas sedes: Hornerito, Papa Francisco, Mi Casita, Rayito de Sol, Arco Iris, La Lomita, Rincón Feliz, Gotitas de Rocío, Los Niños Primero, Colores, Principito, Lucerito y Piruetas.

Los egresaditos recibieron sus diplomas en un clima de mucha emoción. Las familias acompañaron cada momento del acto. Además, se realizó una distinción especial a las coordinadoras de los 13 jardines por su dedicación y compromiso durante el año.

Reconocimiento al trabajo educativo

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se valoró el trabajo sostenido de los equipos docentes. También se destacó el acompañamiento cotidiano de las familias, que confían en los espacios municipales de cuidado y educación.

El egreso de las salitas de 2 años marca un hito en la trayectoria de la primera infancia y renueva el compromiso de construir entornos seguros, afectivos y de calidad.