Orgullo de Estudiantes: Victoria Meira dio un nuevo paso con Las Leoncitas Sub 21

Fuente: Prensa Estudiantes

El hockey del Club Atlético Estudiantes recibió una noticia destacada: Victoria Meira integró la primera convocatoria 2026 de Las Leoncitas Sub 21, anunciada por el entrenador Juan Martín López.

La concentración se desarrolló del 9 al 11 de febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). De esta manera, comenzó un año clave para el seleccionado juvenil argentino, que tendrá entre sus principales objetivos el Torneo Panamericano Junior.

La nómina presentada por el cuerpo técnico combinó jugadoras con experiencia internacional y nuevas incorporaciones en crecimiento. En ese marco, Victoria volvió a formar parte del proceso, tras haber entrenado con Las Leoncitas durante 2025 y sostener su proyección dentro del sistema nacional.

Actualmente, la jugadora se encuentra radicada en La Plata, donde inició sus estudios universitarios y se incorporó al plantel de Santa Bárbara Hockey Club. No obstante, esta convocatoria se produjo a comienzos de año, cuando aún defendía los colores de Estudiantes y representaba a la Federación Tandilense de Hockey.

Desde el Club Atlético Estudiantes destacaron que la citación reafirma el trabajo formativo de la institución y del hockey regional. Además, remarcaron que el recorrido de la jugadora refleja años de formación y competencia en la entidad albinegra.