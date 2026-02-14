Disturbios en Pueblo Nuevo: otra vez vecinos denuncian corridas, peleas y ruidos durante la madrugada
Vecinos de Pueblo Nuevo volvieron a manifestar su malestar por disturbios registrados durante la madrugada del 13 al 14 de febrero.
De acuerdo a distintos testimonios, la noche estuvo marcada por corridas, gritos y peleas en la vía pública. También señalaron la intervención policial con disparos disuasivos y aseguraron que los episodios se extendieron hasta las primeras horas de la mañana.
Además, reiteraron cuestionamientos vinculados a ruidos y desorden a la salida de locales nocturnos, a uno de ellos en particular: Bitter
No es la primera vez que vecinos del barrio advierten sobre situaciones similares durante los fines de semana. En distintas oportunidades solicitaron mayores controles y medidas preventivas para evitar enfrentamientos y garantizar el descanso.