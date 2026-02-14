Un motociclista herido tras un choque en la ruta 3

Fuente: Noticias de Azul

Un motociclista resultó herido este sábado 14 de febrero tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 301, en jurisdicción de Azul.

El hecho se produjo cuando un automóvil Chevrolet Meriva, dominio FXS424, conducido por Gervacio Arturo Huerta, de 66 años y domiciliado en Azul, ascendía a la ruta desde calle Santa Cruz. En esas circunstancias, colisionó con una motocicleta Zanella ZB 110, dominio 382JQJ, al mando de Esteban Fabián Arias, de 29 años, también con domicilio en esta ciudad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos para recibir asistencia médica.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y tomó intervención la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del doctor Adrián Peiretti.

En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Azul.