Olavarrienses involucrados en un choque sobre la ruta 5

Una familia de Olavarría estuvo involucrada en un choque sobre la Ruta Nacional 5 este sábado por la mañana. El hecho ocurrió en jurisdicción del partido de Mercedes.

El siniestro se registró a las 11:45, a la altura del kilómetro 108,500.

Según se informó, una Chevrolet Captiva, color negro, dominio HCK680, circulaba en sentido Suipacha–Mercedes cuando, en una maniobra de sobrepaso, impactó contra la parte trasera de un camión.

El vehículo era conducido por Lucas Nahuel Simerman, de 25 años. Lo acompañaban Candela Rolón, de 26, y dos hijos menores de 2 años. Todos con domicilio en Olavarría.

El camión embestido es un Volvo FH460 con semirremolque cámara para transporte de sustancias alimenticias, dominio JBK9C58.

Era conducido por Hilario Cristóbal Guillermo Alles, de 21 años, de nacionalidad brasileña.

A pesar de la magnitud del impacto, todos los involucrados resultaron ilesos.

El tránsito sobre la ruta nacional permaneció interrumpido durante las tareas de rigor.

Intervino Policía Comunal, ambulancias del SAME, Policía Vial y personal de la concesionaria Corredores Viales.