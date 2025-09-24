Convocatoria a asamblea: Asociación de Padres para el Trabajo de Discapacitados en Olavarría

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca al Sr/a Asociado/a de la Asociación de Padres para el Trabajo de Discapacitados en Olavarría a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de octubre de 2025 a las 17.30 hs en primer convocatoria y 18.30 en segunda convocatoria, sito en la calle Vicente López 3271 de la ciudad y partido de Olavarría. Conforme con los siguientes puntos a considerar:



1) Elección de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la memoria, el inventario y el balance general

correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2024 (

Art. 26° y 28° del Estatuto Social)

3) Elección de tres asambleístas para formar la comisión Escrutador ( ART. 15°

del Estatuto Social)

4) Elección de los cargos de la Comisión Directiva ( Art. 14° y 16°)

5) Elección de los cargos de Comisión Revisora de Cuentas ( Art. 15° del Estatuto

Social) se comunica que en el cumplimiento de lo establecido por el Art. 28° del

Estatuto Social que se encuentra a disposición “un ejemplar de la Memoria,

Inventario y Balances General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas” y por el Art. 31° del Estatuto Social “ el listado

de socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los

Asociados en Secretaría, a partir de la fecha de convocatoria”. Para ello se

establece que podrán los socios acercarse a la sede sito en Vicente López

3271 de la ciudad y partido de Olavarría, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.