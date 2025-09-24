Nuestra Señora de la Merced
Horacio Robirosa, Voluntario de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.
Nuestra Señora de la Merced, también conocida como la Virgen de la Merced, es una de las advocaciones marianas más queridas y veneradas en el mundo católico, especialmente en países de habla hispana. Su historia está profundamente entrelazada con episodios de redención, compasión y esperanza.
La devoción surge en el siglo XIII, en pleno contexto de las Cruzadas y de las tensiones entre la cristiandad y el mundo islámico. Según la tradición, la Virgen María se apareció en varias ocasiones a san Pedro Nolasco, un noble mercader de Barcelona, inspirándolo a fundar una orden religiosa dedicada a la redención de personas cristianas cautivas en manos de piratas y ejércitos musulmanes. Así nació la Orden de la Merced en1218.
El carisma fundacional de la orden era la misericordia y la redención, por lo que sus miembros hacían voto de ir en persona y, si era necesario, ofrecerse como rehenes para liberar a las personas cautivas. Este gesto de entrega y sacrificio marcó profundamente el carácter de la devoción a la Virgen de la Merced, representándola como abogada, protectora y símbolo de esperanza para quienes sufren alguna forma de opresión.
El término “Merced” alude a la misericordia, la compasión y la gracia, virtudes que se convierten en el eje principal de esta advocación mariana. La iconografía de Nuestra Señora de la Merced suele mostrar a la Virgen portando cadenas rotas en sus manos o a sus pies, símbolos del rompimiento de la esclavitud y de la liberación física y espiritual.
En muchas representaciones, aparece también con el escapulario mercedario y a veces, cubriendo con su manto a personas cautivas, enfatizando la idea del amparo maternal.
El mensaje esencial de Nuestra Señora de la Merced es la misericordia activa y concreta. Su legado se traduce en obras de caridad, atención a personas marginadas, defensa de quienes sufren injusticia y promoción de la libertad tanto en sentido físico como espiritual.
Nuestra Señora de la Merced simboliza la capacidad transformadora de la misericordia y la fe. Su historia nos recuerda que la compasión puede romper cadenas, abrir caminos de esperanza y reunir a comunidades en torno a valores universales.
Así, la devoción a Nuestra Señora de la Merced permanece como un legado vivo, que inspira a cada generación a tender la mano, aliviar el dolor ajeno y construir un mundo más justo y fraterno. A actuar con generosidad, haciendo de la compasión un principio activo en la vida cotidiana.