Horacio Robirosa, Voluntario de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

Nuestra Señora de la Merced, también conocida como la Virgen de la Merced, es una de las advocaciones marianas más queridas y veneradas en el mundo católico, especialmente en países de habla hispana. Su historia está profundamente entrelazada con episodios de redención, compasión y esperanza.

La devoción surge en el siglo XIII, en pleno contexto de las Cruzadas y de las tensiones entre la cristiandad y el mundo islámico. Según la tradición, la Virgen María se apareció en varias ocasiones a san Pedro Nolasco, un noble mercader de Barcelona, inspirándolo a fundar una orden religiosa dedicada a la redención de personas cristianas cautivas en manos de piratas y ejércitos musulmanes. Así nació la Orden de la Merced en1218.

El carisma fundacional de la orden era la misericordia y la redención, por lo que sus miembros hacían voto de ir en persona y, si era necesario, ofrecerse como rehenes para liberar a las personas cautivas. Este gesto de entrega y sacrificio marcó profundamente el carácter de la devoción a la Virgen de la Merced, representándola como abogada, protectora y símbolo de esperanza para quienes sufren alguna forma de opresión.

El término “Merced” alude a la misericordia, la compasión y la gracia, virtudes que se convierten en el eje principal de esta advocación mariana. La iconografía de Nuestra Señora de la Merced suele mostrar a la Virgen portando cadenas rotas en sus manos o a sus pies, símbolos del rompimiento de la esclavitud y de la liberación física y espiritual.

En muchas representaciones, aparece también con el escapulario mercedario y a veces, cubriendo con su manto a personas cautivas, enfatizando la idea del amparo maternal.

El mensaje esencial de Nuestra Señora de la Merced es la misericordia activa y concreta. Su legado se traduce en obras de caridad, atención a personas marginadas, defensa de quienes sufren injusticia y promoción de la libertad tanto en sentido físico como espiritual.

Nuestra Señora de la Merced simboliza la capacidad transformadora de la misericordia y la fe. Su historia nos recuerda que la compasión puede romper cadenas, abrir caminos de esperanza y reunir a comunidades en torno a valores universales.

Así, la devoción a Nuestra Señora de la Merced permanece como un legado vivo, que inspira a cada generación a tender la mano, aliviar el dolor ajeno y construir un mundo más justo y fraterno. A actuar con generosidad, haciendo de la compasión un principio activo en la vida cotidiana.