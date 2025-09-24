Mirta Antonia Ondicola «Coca» (Q.E.P.D.)
MIRTA ANTONIA ONDICOLA «COCA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 24 de Septiembre de 2025 a los 69 años de edad.
Sus hermanos Ana Maria, Angela Ester y Fabian Carlos Ondicola. Su compañero Raul Oscar Allema. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942 departamento «C». El velatorio comienza a las 8:00 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 24 de Septiembre a las 14:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Villa Floresta.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada