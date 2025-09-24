MIRTA ANTONIA ONDICOLA «COCA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de Septiembre de 2025 a los 69 años de edad.

Sus hermanos Ana Maria, Angela Ester y Fabian Carlos Ondicola. Su compañero Raul Oscar Allema. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942 departamento «C». El velatorio comienza a las 8:00 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 24 de Septiembre a las 14:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Villa Floresta.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada