Convocatoria a Asamblea: Cooperativa de provisión de Servicios Telefónicos de la zona Industrial de Olavarría Limitada

CONVOCATORIA ASAMBLEA: Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos de la Zona Industrial de Olavaría Limitada

POR UN DIA

Conforme con las prescripciones legales y estatutarias, la Comisión Liquidadora convoca a sus asociados a una Asamblea General Extraordinaria, a celebrar el día 5 de marzo de 2026 a las 18:00 horas, en la Sede de la Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos de la Zona Industrial de Olavaría Limitada, sito en calle Inmigrante N° 1426 de Nueva Villa Alfredo Fortabat para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de inventario de bienes y balance del patrimonio social, confeccionado por el Contador Yaben. Análisis de informe de Sindico Coria.

3°) Consideración sobre el Informe de Evaluación de Riesgo, elaborado por el Sr. Arguindegui. Urgencia.

4º) Información de los estados de los juicios con los ex empleados de la Cooperativa. Propuestas de transacción integral, honorarios apoderado de los trabajadores, etc..

5°) Consideración sobre la regulación de honorarios de la Dra. Sansimoni, y demás profesionales involucrados en la causa, transacciones, y su forma de pago.

6°) Consideración sobre la aprobación de la venta de los bienes inmuebles sito en calle Inmigrante al 1400, Villa Alfredo Fortabat y en calle Hipólito Irigoyen N° 1460, Barrio Parque, Villa Alfredo Fortabat y designación de consejeros para suscribir la escritura traslativa de dominio»., y muebles no registrables -conforme tasaciones, con destino a la cancelación del pasivo urgente (desmantelamiento de postes, antenas, cables, etc. Honorarios de profesionales asesores judiciales y administrativos, contadores, síndico). Propuestas de pago o transacciones en los procesos judiciales.

7º) Consideración y eventual autorización expresa para dar en pago, transar, y/o constituir en garantía el Inmueble destinado a Salón de Eventos, sito en calle Av. de los Inmigrantes y Sarmiento, Villa Fortabat, Partido de Olavarría, en el marco del proceso judicial caratulado “VILCHE CLAUDIO MAURICIO C/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE OLAVARRÍA Y OTROS S/DESPIDO” (Expte OL-6417-2023), cuya sentencia se encuentra dictada y apelada.

8°) Consideración sobre la forma de pago de los honorarios pactados de los profesionales intervinientes.

LA COMISIÓN LIQUIDADORA

NOTA: Se recuerda que:

1º) Podrán participar de la Asamblea aquellos asociados que sean suscriptores de cuotas Cooperativas y hayan realizado integraciones de las mismas hasta el 31 de marzo de 2025 y se encuentre con los pagos al día.

2º) Para poder concurrir a la Asamblea es indispensable obtener la «Credencial de Entrada» que será proporcionada en nuestras oficinas de Av. de los Inmigrantes 1426, de N.V.Alfredo Fortabat, a partir del 13 de febrero de 2026 hasta el día anterior al anunciado para la asamblea, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas.

3º) Según lo dispuesto por Dto. Ley 20.337 y nuestro Estatuto, la Asamblea quedará legalmente constituida después de transcurrida una hora de la fijada en la Convocatoria, cualquiera sea el número de asociados presentes.

4º) Las Cartas Poderes para hacerse representar en la Asamblea deben estar certificado por Escribano, Juez de Paz, entidad bancaria o Presidente y Secretario de la Cooperativa, sin cuyo requisito no tendrán validez. Deben acompañarse a la respectiva Credencial.

5º) Número de asociados de la Cooperativa al 31/12/2025: Trescientos cincuenta y siete (357)

Fdo. Presidente de Comisión Liquidadora Fdo. Secretario de Comisión Liquidadora

Pereira Das Vinhas José Luis Rossetti José María