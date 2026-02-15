Ana Isabel Hermann viuda de Kriger (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de febrero de 2026 a los 70 años de edad.

Sus hijas Lorena, María Eugenia y Alejandra, sus hijos políticos, sus nietos, su hermana, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», el domingo 15/02 de 09:30 horas hasta horario a confirmar. El responso se llevará a cabo en la capilla ardiente.

La inhumación será en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo el lunes 16/02 a las 08:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric.

(En Línea Noticias)