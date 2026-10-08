Edicto: citación y emplazamiento de sucesores

Edictos Judiciales
Por En Linea Noticias 0

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Única del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a SUCESORES DE JORGE LUIS MAUVECIN, UMBERTO MARTIN ZAMPATTI, RAUL OTTO ZAMPATTI, MIGUEL ALFREDO ZAMPATTI, LUIS BERTOLO ZAMPATTI, JUAN DAGNINO ZAMPATTI, JUAN ZAMPATTI, JOSE REYNALDO ZAMPATTI y ALFREDO VICENTE ZAMPATTI y a la Sra. ELENA ROSA ZAMPATTI -y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «(P) DIETRICH MIRTA ESTER Y OTRO/A C/ MAUVECIN JORGE LUIS Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-3015-2026 situado en la calle Emiliano y Dante Torcuato Emiliozzi N° 7500 de Olavarría, designado catastralmente como: MATRICULA: 1814 Circunscripción: II  – Sección: F – Chacra: 521- Manzana: 521A – Parcela: 3, Partida Inmobiliaria: 078-41454; MATRICULA: 1815 Circunscripción: II  – Sección: F – Chacra: 521- Manzana: 521A – Parcela: 4, Partida Inmobiliaria: 078-41455; MATRICULA 1816 Circunscripción: II  – Sección: F – Chacra: 521- Manzana: 521A – Parcela: 5, Partida Inmobiliaria: 078-41456; MATRICULA 1817 Circunscripción: II  – Sección: F – Chacra: 521- Manzana: 521A – Parcela: 6, Partida Inmobiliaria: 78-41457; MATRICULA 1818 Circunscripción: II  – Sección: F – Chacra: 521- Manzana: 521A – Parcela: 7, Partida Inmobiliaria: 78-41458; MATRICULA 1819 Circunscripción: II  – Sección: F – Chacra: 521- Manzana: 521A – Parcela: 8, Partida Inmobiliaria: 78-41459.- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría,

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