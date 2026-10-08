Paro docente: el jueves 15 no habrá clases en las escuelas bonaerenses

Política
Por En Linea Noticias 0

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires se sumarán el jueves 15 de octubre a un paro nacional de 24 horas en reclamo de mejores salarios y mayor financiamiento para la educación. La medida coincidirá con una Marcha Federal que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y con una nueva movilización de las universidades nacionales.

La jornada de protesta es impulsada a nivel nacional en defensa de la educación pública y contempla reclamos por salarios dignos, mayor financiamiento educativo, la restitución del FONID y la reapertura de la paritaria nacional docente, además de la defensa de las jubilaciones y de los derechos laborales del sector.

En territorio bonaerense adherirán distintos sindicatos, entre ellos Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). La medida alcanzará a las escuelas públicas de la provincia y afectará el normal dictado de clases durante toda la jornada.

El reclamo nacional se da, además, en un escenario de tensión entre los gremios docentes bonaerenses y el Gobierno de Axel Kicillof. Los sindicatos vienen reclamando la reapertura de la discusión salarial, luego de que los trabajadores cobraran sus haberes correspondientes a octubre sin un nuevo incremento.

El paro del próximo jueves será la segunda medida de fuerza docente durante octubre. El pasado 1° de octubre, los gremios realizaron una huelga de 24 horas en reclamo de medidas frente a los episodios de violencia que se registran en las escuelas.

En aquella oportunidad, el Gobierno bonaerense había advertido sobre la posibilidad de aplicar descuentos salariales a los docentes que adhieran a medidas de fuerza.

Marcha Federal Universitaria

La jornada de protesta también tendrá como protagonista a la comunidad universitaria. Las universidades nacionales realizarán el jueves 15 la quinta Marcha Federal Universitaria, con una concentración central frente al Congreso de la Nación y movilizaciones en distintas ciudades del país.

El sector universitario reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas y mayores recursos para el sistema científico nacional.

De esta manera, el jueves se concentrarán dos grandes reclamos vinculados con la educación: por un lado, el paro de los docentes de los niveles obligatorios y, por otro, la movilización de las universidades nacionales.

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