Publican un listado de 26 inmuebles de Olavarría incluidos en un proceso de regularización dominial

La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires publicó un listado de 26 inmuebles del Partido de Olavarría incluidos en un proceso de regularización dominial, en el marco de la Ley 24.374.

El aviso establece que los titulares de dominio o quienes consideren tener derechos sobre alguno de los inmuebles individualizados podrán deducir oposición dentro de un plazo de 30 días.

La presentación deberá realizarse por escrito y debidamente fundada ante el Registro Notarial de Regularización Dominial N.º 1 del Partido de Olavarría, ubicado en Rivadavia y San Martín, en la Municipalidad de Olavarría, de lunes a viernes de 7 a 13.