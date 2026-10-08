Publican un listado de 26 inmuebles de Olavarría incluidos en un proceso de regularización dominial
La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires publicó un listado de 26 inmuebles del Partido de Olavarría incluidos en un proceso de regularización dominial, en el marco de la Ley 24.374.
El aviso establece que los titulares de dominio o quienes consideren tener derechos sobre alguno de los inmuebles individualizados podrán deducir oposición dentro de un plazo de 30 días.
La presentación deberá realizarse por escrito y debidamente fundada ante el Registro Notarial de Regularización Dominial N.º 1 del Partido de Olavarría, ubicado en Rivadavia y San Martín, en la Municipalidad de Olavarría, de lunes a viernes de 7 a 13.
El listado completo
1. Rufino Fal 4332 – Olavarría
Titulares de dominio: Álvarez Jacinta y Furriol Luis.
2. Tacuari 1788 – Olavarría
Titulares de dominio: Barbagallo Juan; Laspina Juan Alberto; Nucifora María Carmela.
3. Belgrano 1462 – Hinojo
Titular de dominio: Gramond Juan.
4. Udo Bress 1415 – Espigas
Titular de dominio: Rodríguez Carlos Alberto.
5. Calle 11 1102 – Espigas
Titular de dominio: Barroso Fausto.
6. Cerrito 4232 – Olavarría
Titulares de dominio: Díaz Norma Elida; Díaz Raquel Adriana; Díaz Lina Dina; Díaz Elisa Fabiana; Díaz Adela Florentina; Abalo de Díaz Silvia del Carmen; Díaz Feliciano.
7. Paula Albarracín 4084 – Olavarría
Titular de dominio: Varela Abel Américo.
8. Juan P. Marelli 1565 – Sierra Chica
Titular de dominio: Gregorini Eduardo Alfredo.
9. Antártida Argentina 3675 – Olavarría
Titulares de dominio: Rodríguez José María; Carballo Carlos Ruperto; Gorostiaga Walter Pedro.
10. Sargento Cabral 4145 – Olavarría
Titular de dominio: Peralta de Porcel Pastora.
11. Dean Funes 3075 – Olavarría
Titular de dominio: López José María.
12. Saavedra 4144 – Olavarría
Titulares de dominio: Tellechea Pablo Rosalia; López Isabel Neris.
13. Las Rosas 3070 – Olavarría
Titular de dominio: Gerez José Adrián.
14. La Rioja 3426 – Olavarría
Titulares de dominio: Puglisi Vicente Alberto; Morazzo Julio César; Pappalardi Amílcar Mario.
15. Las Heras 1242 – Olavarría
Titular de dominio: Arena Víctor.
16. Chacabuco 3820 – Olavarría
Titulares de dominio: Vera Cirilo Ambrosio y Vera Modesto Ambrosio.
17. Hornos 2082 – Olavarría
Titulares de dominio: Domizi Ricardo Luciano; Domizi Carlos Alberto; Domizi de Troncoso María del Carmen; Domizi de Domínguez Nelly Edith.
18. Juan XXIII 2668 – Olavarría
Titular de dominio: Folgar Néstor.
19. Santiago Derqui 2488 – Sierras Bayas
Titulares de dominio: Gallastegui Hugo Armando; Gallastegui Juan José; Gallastegui Teresa Yolanda; Aguirre Teresa Irene.
20. Argentina 1027 – Colonia Hinojo
Titular de dominio: Amaray Jacobo.
21. Udo Bress 1020 – Espigas
Titulares de dominio: Gunther Julio César; Gunther Antonio César; Negrete de Andía Ramona.
22. Belgrano 4109 – Olavarría
Titulares de dominio: Pérez y Román Irma Agustina; Pérez y Román Nélida Ramona; Pérez y Román Ignacio Inocencio; Román de Pérez Juana Antonia.
23. Aramburu 833 – Barrio Los Robles, casa 136, Olavarría
Titular de dominio: Krell Alejandro Daniel.
24. Calle 13 3317 – Olavarría
Titular de dominio: Quinteros María Haydee.
25. San Martín 5935 – Olavarría
Titular de dominio: Racing Athletic Club de Olavarría.
26. Azopardo 5574 – Olavarría
Titulares de dominio: Sassano María Gracia; Sassano Herminia; Sassano Matilde; Sassano Emilia Antonia; Sassano Carmen Emilia; Ortiz María Concepción; Ortiz Antonia; Ortiz Emilia; Ortiz Joaquín; Ortiz Josefa; Ortiz Ana; Ortiz Isabel; Sassano Silvia; Sassano Matilde; Nasca Concepción Antonia; Nasca Isabel Matilde; Nasca José Adolfo; Nasca Domingo; Sassano Héctor Oscar.
El aviso fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al jueves 8 de octubre de 2026 y lleva la firma de Ariel Trovero, director.