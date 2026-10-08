Desde Olavarría, la UCR bonaerense planteó el desafío de llegar fortalecida a las elecciones de 2027

El diputado provincial Diego Garciarena se reunió con el concejal Francisco González y el dirigente Franco Cominotto. Durante el encuentro analizaron la situación de IOMA, la seguridad, la educación y la construcción política del radicalismo de cara a los próximos comicios.

Desde Olavarría, la Unión Cívica Radical bonaerense planteó el desafío de fortalecer la estructura partidaria de cara a las elecciones de 2027, en un encuentro que reunió este jueves al diputado provincial Diego Garciarena, al concejal Francisco González y al dirigente Franco Cominotto.

La reunión se desarrolló en el bloque de la UCR del Honorable Concejo Deliberante y tuvo como ejes la situación de la Provincia de Buenos Aires, la crisis de IOMA, la seguridad y la actualidad de la educación en Olavarría.

También se analizó la posibilidad de establecer una agenda de trabajo en común y el proceso de reorganización y fortalecimiento que lleva adelante el radicalismo bonaerense con vistas a 2027.

En relación con IOMA y su impacto entre los afiliados de Olavarría, Garciarena cuestionó el esquema de financiamiento de la obra social. “El principal problema de la obra social bonaerense es que se la está desfinanciando”, sostuvo.

El legislador explicó que, según su planteo, los aportes de los trabajadores afiliados no ingresan directamente a la obra social. “Los recursos de los afiliados, es decir, el aporte que hace el trabajador todos los meses, no va a IOMA, va a Rentas Generales de la Provincia de Buenos Aires”, indicó.

Y agregó: “Ahí tenemos ya un problema, porque se pierde una caja negra de la Provincia de Buenos Aires y va a parar a cualquier gasto corriente en lugar de estar afectado exclusivamente a los gastos de IOMA”.

La mirada hacia 2027

El futuro del radicalismo y su posicionamiento de cara a las elecciones de 2027 ocuparon otro tramo central de la reunión.

Garciarena planteó la necesidad de fortalecer la presencia territorial del partido y sostuvo que la UCR debe llegar a los próximos comicios con una estructura propia en los 135 municipios bonaerenses.

“Tenemos que ir a buscar la Provincia de Buenos Aires. No hay proyecto nacional sin la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.

En ese marco, destacó la conducción partidaria de Emiliano Balbín y sostuvo: “El radicalismo recuperó la institucionalidad que había perdido y hoy tenemos un Presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires consolidado, constituido e indiscutido, como lo es Emiliano Balbín”.

Sobre la estrategia electoral, Garciarena fue concreto: “Nosotros tenemos que fortalecer al partido. El radicalismo tiene que llegar al 2027 con 135 candidatos a intendente y un candidato a gobernador”.

“Después veremos cómo es el armado electoral, lo que tenemos que hacer es hacer fuerte al partido. Ir a la elección del año que viene en condiciones de fortaleza y no en condiciones de debilidad”, concluyó.