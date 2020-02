Cristina Fernández reclamó una “quita sustancial” de la deuda al FMI

Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy al Fondo Monetario Internacional (FMI), una quita “sustancial” de la deuda argentina, al considerar, durante la presentación de su libro “Sinceramente” en La Habana, Cuba, que el préstamo que el organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri es “ilegal” y se usó para “fugar capitales”.

“Ahora dicen que no se puede hacer una quita [sobre el monto prestado por el FMI] porque el estatuto prohíbe hacer quita. Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero”, dijo, y agregó: “Si es un préstamo por fuera del FMI, se hizo violando las obligaciones. Me parece que hay que mirar todo”.

Además, propuso un “Nunca Más” sobre la deuda externa, y pidió “investigar” para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Macri.

