El 21 de abril habrá una misa en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco

El próximo martes 21 de abril a las 17 se celebrará una misa en la basílica de Nuestra Señora de Luján con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.

La Eucaristía contará con la presencia de los obispos del país y será presidida por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. La novedad fue comunicada en la 202ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La muerte del Papa Francisco fue sin dudas una de las noticias más importantes de 2025. En la madrugada del lunes 21 de abril, Jorge Bergoglio sufrió un derrame cerebral que decantó en una insuficiencia cardíaca irreversible. Su fallecimiento, a los 88 años, se produjo en la Casa Santa Marta del Vaticano, donde vivió durante su pontificado.

Tras realizarse el funeral y todos los rituales que la liturgia indica para el fallecimiento de un sumo pontífice, Francisco fue sepultado en la iglesia Santa Maria Maggiore, en un sepulcro austero, cuya lápida dice simplemente Franciscus.

Historia extraordinaria

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires e ingresó a la Compañía de Jesús a los 21 años. Tras su ordenación en 1969, sirvió como provincial jesuita, rector de seminario y profesor, antes de que el Papa San Juan Pablo II lo nombrara obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. Se convirtió en arzobispo de la capital argentina en 1998 y fue ordenado cardenal en 2001.

Doce años después, el 13 de marzo de 2013, a los 76 años, el cardenal Bergoglio fue elegido Papa de la Iglesia Católica. Su nombramiento marcó varios hitos históricos: fue el primer Papa jesuita, el primero de la región de las Américas y el primero en elegir el nombre de Francisco, inspirado en la devoción de San Francisco de Asís por la pobreza, la paz y el amor por la creación.

Su pontificado se caracterizó por un enfoque en la misericordia y la atención de las «periferias», tanto dentro de la Iglesia como en la organización de la sociedad. Remodeló significativamente el Colegio Cardenalicio a través de 10 consistorios, creando 163 nuevos cardenales. Sus nombramientos reflejaron su visión de una Iglesia global, elevando a prelados de las periferias y creando cardenales en lugares que nunca antes habían tenido uno, como Mongolia y Sudán del Sur.

Francisco convocó cuatro sínodos, incluyendo el Sínodo sobre la Sinodalidad, cuya segunda sesión concluyó en octubre de 2024. Implementó reformas importantes de la Curia Romana y tomó varias medidas para abordar la crisis de abusos en la Iglesia, incluyendo el motu proprio Vos Estis Lux Mundi de 2019.

Algunas dolencias de salud resintieron su actividad. Se sometió a cirugías en julio de 2021 y en junio de 2023. En sus últimos meses de vida se movilizaba en silla de ruedas por una afección en la rodilla, que le limitó su agenda. En febrero de 2025 fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis y una infección respiratoria, que al mes, tuvieron como desenlace su fallecimiento.

Tras el funeral del Papa Francisco que conmocionó al mundo entero, se realizó el cónclave que designó a su sucesor, el actual pontífice León XIV. De nombre secular Robert Francis Prevost, es el 267º papa de la Iglesia católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 8 de mayo de 2025.