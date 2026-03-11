Wos anunció una gira bonaerense y estará en Tandil

Valentín Oliva, Wos, iniciará en Mar del Plata su gira bonaerense 2026.

Entre los meses de abril, mayo y junio, el artista girara en tierras bonaerenses y tendrá presentaciones en Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús, en su regreso a estos escenarios después de cuatro años.

La gira propone una dinámica poco habitual en los proyectos actuales: una serie de shows pensados para volver a tocar cerca, en ciudades y escenarios donde la música se vive a pocos metros del público.

El recorrido incluye microestadios emblemáticos de la provincia, escenarios donde alguna vez tocaron artistas como Sumo, Los Redondos, Riff y La Renga, y que hoy vuelven a vibrar con la potencia del vivo de WOS.

El anuncio llega en un gran momento para WOS, que hace menos de un mes fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires, luego de haber finalizado 2025 con seis presentaciones masivas -cinco en el Estadio Obras Sanitarias y una en el Hipódromo de LaPlata- frente a más de 40.000 espectadores.

Con su banda integrada por Chipi Rud (guitarra), Natasha lurcovich (bajo), Francisco Azorai (teclados) y Tomi Sainz (batería), WOS desplegará un show donde conviven intensidad, poesía y una energía colectiva que transforma cada presentación en una experiencia única.

La gira propone un nuevo encuentro con algunas de las canciones más representativas de su recorrido artístico, en un formato donde la potencia de la banda y la conexión con el público vuelven a ocupar el centro.

El cronograma de shows inicia el 5 de abril, en Once Unidos y continúa el primero de mayo en Bahía Blanca, 8 de mayo en Tandil, 9 de mayo en Junín, 23 de mayo en Ituzaingó, 12 de junio en Villa Ballester, para cerrar el 19 de junio en Lanús.

Las entradas salen a la venta este jueves, 12 de marzo, a las 12, en: wosds3.com