«Chango» Alem en CoNverSo: «ser intendente es apasionante”

El ex intendente municipal se prestó a una entrevista donde repasó su vida pública y también contó detalles de cómo hoy se encuentra abocado al ciento por ciento a la actividad.

Este miércoles se estrena un nuevo episodio de CoNverSo. En el capítulo 49, el invitado es Julio “Chango” Alem, ex intendente municipal de Olavarría e histórico presidente del Concejo Deliberante.

CoNverSo es el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio. En esta nueva entrega conoceremos detalles de lo que fue la sucesión de Helios Eseverri, histórico caudillo municipal que murió en el año 2007.

En diálogo con Fabricio Lucio, Julio «Chango» Alem repasa su historia personal, su llegada a la política y su extensa trayectoria en la vida pública de la ciudad.

Durante la conversación recuerda cómo se produjo su acercamiento al ex intendente Helios Eseverri: “Yo era presidente de la Liga de Fútbol, tendría 25 o 26 años. Ahí Eseverri me empezó a invitar a acercarme a la política. A mí ni se me había cruzado por la cabeza”, cuenta.

Julio Alem acompañó durante años a Helios Eseverri desde el Concejo Deliberante.

A lo largo de la charla también habla de su paso por el Concejo Deliberante, de la experiencia de haber ocupado la intendencia de manera interina y de su mirada sobre la política local. “La política me gusta mucho y realmente ser intendente es apasionante”, afirma en uno de los tramos de la entrevista.

Historias, recuerdos y definiciones sobre la vida pública de Olavarría forman parte de este nuevo encuentro en CoNverSo.

El nuevo episodio de CoNverSo estará disponible este miércoles a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.