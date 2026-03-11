Edicto sobre embargo

EDICTO POR DOS DÍAS. El Tribunal del Trabajo n°2 de Olavarría, Departamento Judicial de Azul sito en calle Coronel Suárez 2636 de Olavarría, a cargo del Dr. Guillermo O. López Arévalo, en los autos “PEREZ FERNANDO AGUSTÍN C/ SEM OLAVARRÍA SRL S/ DESPIDO” (EXPTE. OL-1902-2023)”, ha ordenado en su parte pertinente:” Atento lo pedido, habiendo dado resultado negativo las diligencias practicadas en autos, tendientes a notificar el traslado de demanda a SEM OLAVARRIA SRL, atento lo pedido y lo dispuesto por los arts. 341, 145, 146 y 147 del C.P.C. y C. -89 ley 15.057, practíquese por edictos que se publicarán por el plazo de DOS días en el «Boletín Oficial», en forma gratuita, en mérito a lo preceptuado por el art. 1, ley 8593, y en uno de los diarios Online de mayor circulación de la ciudad, a saber: Infoeme o En Línea Noticias o Verte, indistintamente, a opción del peticionario, con cargo de oportuno reintegro (arts. 341 C.P.C.y C., 89 ley 15.057). … Del embargo anotado, hágase saber a la demandada SEM OLAVARRIA SRL. Suscripto en la ciudad de Olavarría, en la fecha de la constancia de la firma digital (Acuerdo 3975, art. 7, título «II» Anexo Único). 5-2-2026. LÓPEZ ARÉVALO Guillermo Oscar. JUEZ.” Se notifica que con fecha 17/10/2025 el Registro nacional de la propiedad Automotor tomó razón del embargo por capital $ 72715261,37. – Intereses: $36357630 sobre los siguientes dominios HXC080, FOO880, EYO354, BGK135, AJR027; Y el día 8/9/2025 sobre el dominio JJZ470.