Hugo José «Huguito» Paladino (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de marzo de 2026 a los 93 años de edad. Su esposa Mangacha; sus hijos Marcelo y Adriana Paladino; sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos; sus cuidadoras Rosana Marquestaut, Barbi, Maxi y demás deudos participan su fallecimiento.

El extinto nació en Olavarría, era jubilado ferroviario y vivía en el barrio Microcentro. Sus restos son velados en España 2942, departamento B. No se realizará responso y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el miércoles 11 de marzo a las 11:30. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.