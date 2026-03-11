Tres allanamientos en Barrio Coronel Dorrego por venta de drogas

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, junto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería, realizaron este lunes tres allanamientos en el barrio Coronel Dorrego. Dos de los operativos se desarrollaron en la calle Juan Montesano al 3200 y el restante en General Paz al 850.

Las tareas se dieron en el marco de la causa nro. 01-02-00403-26/00, con intervención de la UFI N° 19 a cargo del fiscal Christian Urlezaga. La investigación se inició en los primeros días de enero y permitió reunir el material probatorio para que el Juzgado de Garantías N° 2, subrogado por el juez Carlos Villamarín, otorgara las órdenes correspondientes.

El despliegue policial se ejecutó el lunes 9 de marzo a partir de las 7:15 horas. Durante los procedimientos se secuestró cocaína fraccionada para la venta, marihuana, teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo superior a los dos millones de pesos.

A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión de un hombre mayor de edad. El imputado fue indagado en sede judicial y se solicitó su detención. Actualmente se encuentra alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.