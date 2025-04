Gracias al programa de Luis Novaresio los familiares de Jorge Bergoglio pudieron viajar al funeral

Una noticia generó desazón en la opinión pública en las últimas horas y, como tantas otras veces, gracias al periodismo se alcanzó una solución: los familiares de Jorge Bergoglio podrán viajar a la ceremonia de cierre del velatorio del Papa.

Luego de conocerse el fallecimiento de Francisco, transcendió rápidamente que sus sobrinos y parientes argentinos no iban a asistir a los homenajes en el Vaticano por falta de dinero.

Gracias a una entrevista realizada por el periodista Luis Novaresio para el canal A24, no solo consiguieron que una empresa pague los pasajes, sino que la producción del programa logró conseguir el alojamiento.

“¿Qué creo yo? Que lo tendría que haber hecho algún estamento del Estado. Extraño las cancillerías profesionales”, aseveró el periodista. Y agregó: “Hay tanto funcionario político ‘macartista’ que anda preguntándole a los funcionarios de Cancillería si son pro aborto o no, pro familia natural o no… dedíquense a esto”.

Novaresio apuntó además cómo el Gobierno está demasiado atento a lo que dicen los periodistas y “se enojan”, sin ocuparse de cuestiones importantes e históricas, como es la muerte del Papa.

En su cuenta de X, Novaresio dejó una reflexión, en la que deslizó una crítica al Gobierno y destacó el trabajo de sus compañeros.

“Pensaba. Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio, pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada, ni un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie. Por suerte miraba la tele la genial gente de Corima viajes (Gorostiaga 2355) y les regaló dos pasajes. Por suerte laburo con la Produ de A24. Maxi, Melina, Colomba, Fausto y todos les gestionaron el alojamiento. Nada. Eso”, escribió el conductor.

En tanto, los familiares del Papa pudieron, además, gracias a esa entrevista, gestionar los pasaportes en forma exprés para poder viajar.

Jorge Bergoglio fue el mayor de cinco hermanos: tres varones y dos mujeres. Actualmente solo sobrevive la menor, María Elena. En tanto, por sus hermanos tuvo sobrinos que llevan su apellido. (DIB) ACR