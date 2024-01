El Popular: La Sindico dijo que no hay bienes para pagarle a los acreedores

El Popular Medios: la Justicia declaró el “estado de quiebra” del medio local y luego la clausura por la cesación de pagos.

La contadora Gabriela Weisburd es la Síndico en la quiebra del diario El Popular y este miércoles habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias» que se emite en Radio M. La quiebra del diario El Popular fue decretada tiempo atrás por la doctora María Hilda Galdos, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Olavarría luego de una presentación que realizó un ex empleado y acreedor de la empresa centenaria de la ciudad. Weisburd realizó estas declaraciones públicas luego de haber presentado un detallado informe de la empresa quebrada. Ese informe ahora deberá ser analizado por la Justicia. Primero, la contadora Gabriel Weisburd explicó que ella trabajó asesorada por un grupo de abogados dado que por su calidad de Contadora hay «muchas cosas de la parte societaria, que es en este caso que es una sociedad anónima, donde necesitamos asesoramiento legal». Afirmó que continúan trabajando para establecer responsabilidades. En torno a esa situación, admitió que podrían existir responsabilidades en la venta de las acciones, por eso se busca recaer en todas las empresas que han actuado. Son varias, sostuvo, las empresas que se vendieron, se volvieron a vender y hasta hay algunos con juicios de cobro. La última empresa que figura como propietaria es Chelsea SA y yendo para atrás hay un «montón de irregularidades» que quedaron expuestos en el informe que ahora deberá analizarlo el Juzgado y las partes involucradas. En este sentido, la Sindico se refirió a la última cara visible que tuvo la empresa: Lucas Torres. Sobre el empresario, Weisburd aseguró “la persona que termina como titular, como administrador, prácticamente tiene una insolvencia” «El Popular prácticamente no tiene bienes», dijo la Síndico aunque aclaró «no puedo decir que hubo un vaciamiento, eso lo deberá decir la Justicia. Lo que yo si puedo decir es que El Popular para responder no tiene bienes para vender y pagarle a la cantidad de acreedores que tiene la empresa».

La contadora Gabriela Weisburd dijo que El Popular, tal como se verificó, tiene un pasivo de 197 millones de pesos «pero en realidad con todos los juicios que hay en el Tribunal del Trabajo y todos los que se han presentado llegamos a una cifra muy superior».

«Las maquinarias no se venden al valor que originariamente han tenido. Son máquinas de 1 o 2 millones de dólares que hoy no sé si se puede llegar a vender», dijo la Sindico teniendo en cuenta la actualidad del mapa de los medios y el uso de esas maquinarias.

La Sindico explicó cuestiones vinculadas a las responsabilidades tanto sociales como personales de los administradores en medio de la quiebra y frente a los acreedores: «Cualquier sociedad que este inscripta regularmente está obligada a cumplir con la Ley de Sociedades, cualquier tema que no se pueda cumplir con la Ley de Sociedades significa que se puede correr el velo societario que sería la responsabilidad, y llegar a una responsabilidad de quienes administraron. Yo no puedo decir sobre los dueños originarios porque en realidad son varias empresas donde han actuado. Cuando interviene una empresa que no cumple con la Ley de Sociedades, pierde la responsabilidad limitada que le da estar constituido jurídicamente. Si no cumplo con las condiciones cae la responsabilidad limitada y los bienes de la empresa y puedo llegar a caer con la responsabilidad individual algunos que son dueños».

La Síndico explicó que en la quiebra hay 39 acreedores pero a estos se pueden sumar otros que no se han presentado en la el proceso de quiebra.

La contadora omitió realizar valoraciones sobre el manejo de la empresa tanto de los anteriores dueños como así también del último comprador. Reconoció que fue «imposible» garantizar la continuidad de la empresa, tal como se había pedido.

«Da mucha pena ver tanta maquinaria y tantos bienes desperdiciados», expresó la Síndico en el tramo final de la entrevista.