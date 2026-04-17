Trabajos en calles, hidráulica y limpieza: qué obras se realizaron en los últimos días en Olavarría

El Municipio de Olavarría continúa con trabajos de mantenimiento, mejoras en calles y tareas hidráulicas en distintos puntos del Partido, con intervención de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En los últimos días, las tareas se concentraron en varios barrios de la ciudad. En materia de calles, se desplegaron motoniveladoras, palas y camiones para el traslado de materiales en sectores de Isaura, Carlos Pellegrini, Villa Aurora, Matadero Municipal y Villa Magdalena.

Los trabajos también se extendieron a localidades. En Sierras Bayas, hubo intervenciones en los barrios Fonavi, Catriel y Químico, con participación de la Delegación Municipal, mientras que en Loma Negra se realizaron tareas de infraestructura y señalización vial.

Según se indicó, este tipo de intervenciones responde tanto a la planificación municipal como a reclamos e inquietudes de vecinos, canalizados a través de distintos medios y en recorridas realizadas por personal y funcionarios.

En paralelo, se avanzó con trabajos hidráulicos en sectores considerados clave para el escurrimiento del agua. Las tareas se llevaron adelante en el canal paralelo a la Ruta Nacional 226, en el extremo norte de la ciudad; en el canal de calle 157, entre avenidas Colón y Sarmiento; y en la zona del cruce de San Martín y Ruta 60.

En estos puntos se realizaron labores de apertura, limpieza y rectificación de canales aliviadores, fundamentales para evitar anegamientos.

También se desarrollaron trabajos de erradicación de microbasurales en distintos sectores, entre ellos Guisasola entre avenida De los Trabajadores y Ruta 226, incluyendo el área cercana al templete del Gauchito Gil; en avenida Eva Perón (ex Circunvalación) tras la rotonda de avenida Avellaneda; y en el barrio Coronel Dorrego.

Por otra parte, continúa el Plan de Embellecimiento del sector costero, que incluye intervenciones en puentes, luminarias y estructuras.

Durante la semana se realizaron tareas de pintura en las barandas de los puentes de Coronel Suárez y Hornos, y en columnas de iluminación de calle Almirante Brown, entre Del Valle y Coronel Suárez.

Además, se llevaron adelante trabajos de reparación y mantenimiento de juegos en la Plaza Aguado.