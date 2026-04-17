Olavarría tuvo una destacada participación en el Congreso Provincial de Salud y obtuvo un primer premio

La delegación de Olavarría tuvo una fuerte presencia en el Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) 2026, realizado en Mar del Plata, donde además obtuvo el primer premio en una de las categorías entre más de 2000 trabajos presentados.

El reconocimiento fue para el trabajo titulado “Abordaje interdisciplinario ante casos sospechosos de hantavirus en Olavarría: experiencia intersectorial y análisis del período 2023 a 2025”, desarrollado por el equipo de la Residencia de Epidemiología de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio. La investigación fue realizada por Soraya Gómez, Florencia Ortiz, Bristela Ríos y Horacio Citati, bajo la coordinación de Luciano Gentile y la dirección de María del Carmen Weis.

El congreso, que reúne a equipos de salud de toda la provincia, incluyó la presentación de trabajos científicos, proyectos de integración y relatos de experiencia, en este último rubro donde se destacó la producción local.

Además del reconocimiento, profesionales olavarrienses participaron en distintas instancias del encuentro. La subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Florencia Lestrada, moderó una de las rondas de trabajo centrada en el primer nivel de atención, junto a autoridades provinciales.

En ese mismo espacio expusieron profesionales del ámbito local como Micaela Dambra, Carla De Trocchi, Sabrina Fuenzalida, Nilda Chávez, Valeria Rivero, Claudia Guzmán, Juan Varani, Ana Constant, Dina Rosa, Mariela Ojeda, Martín Giménez, Iván Roa, Vanesa Rodríguez y Natán Enríquez Ríos.

También se presentó el trabajo “La gestión del CUD en contextos de hostilidad”, a cargo de las licenciadas en Trabajo Social Florencia Portaluppi y Yamila Castro, quienes se desempeñan en la Dirección de Discapacidad y la Junta Evaluadora Interdisciplinaria. La exposición abordó la experiencia local en la ampliación del proceso de evaluación para el acceso al Certificado Único de Discapacidad, con un enfoque integral e intersectorial.

A su vez, se expusieron otros trabajos vinculados a la salud comunitaria, la atención primaria y el abordaje de problemáticas en adolescentes, con participación de la Residencia de Medicina General, la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud.

La delegación local contó además con la presencia del intendente Maximiliano Wesner y del subsecretario de Salud, Fernando Alí, quienes participaron de las actividades y mantuvieron intercambios con autoridades sanitarias de la provincia.

El COSAPRO es un espacio anual de encuentro que reúne a equipos de salud municipales y autoridades provinciales, donde se comparten experiencias, se presentan trabajos y se definen líneas de acción para el sistema sanitario en todo el territorio bonaerense.