Amenazas en las escuelas: Este viernes aparecieron pintadas en el Instituto Nuestra Señora del Rosario

El Instituto Nuestra Señora del Rosario (DIEGEP 4539), de Olavarría, informó a la comunidad educativa que en la mañana de este viernes tomó conocimiento de una inscripción realizada en una pared del establecimiento, la cual contendría una presunta amenaza anónima vinculada a una situación de violencia.

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Ante este hecho, desde la institución se adoptaron medidas de resguardo y se activaron de inmediato los protocolos de cuidado previstos en la Comunicación Conjunta 1/23. En paralelo, se está trabajando de manera articulada con las autoridades educativas y de seguridad con el objetivo de garantizar condiciones de cuidado, reflexión y resguardo para todos los integrantes de la comunidad educativa.

Asimismo, se indicó que las autoridades competentes ya fueron notificadas y que se realizó la denuncia correspondiente, dado que una amenaza pública constituye un delito penal.

Desde el equipo directivo se remarcó la importancia de la escuela como un espacio de paz, diálogo y cuidado, y se señaló que se mantienen abiertos espacios de escucha para estudiantes y familias, con el fin de brindar información, atender inquietudes y fortalecer el vínculo institucional.

Finalmente, se solicitó a las familias que puedan abordar la situación en el ámbito familiar, promoviendo el diálogo, en el entendimiento de que la respuesta debe construirse de manera colectiva para sostener un clima escolar saludable.