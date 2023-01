El Popular: Lucas Torres aseguró que aún no es el dueño y se despegó de la deuda de salarios

El diario local vive un paro histórico de trabajadores. En septiembre del año pasado se inició un proceso de venta aunque el comprador dice que aún no maneja la empresa. Este martes se espera una masiva convocatoria para acompañar a los y las trabajadoras del diario.

El empresario olavarriense Lucas Torres brindó este lunes una conferencia de prensa donde intentó esclarecer su situación respecto a la titularidad del diario El Popular en medio de un histórico paro de periodistas y salarios sin pagar desde el mes de noviembre pasado.

Torres aclaró que el no es el dueño de la empresa y que ésta sigue en manos de los dueños anteriores a quienes mencionó, «Jorge y Cecilia Botta, los Pagano, está Matías Casado, la madre de Matías Casado. Son un grupito grande».

Durante algo más de veinte minutos el empresario habló con los medios de Olavarría y en todo momento lo hizo en plural: nosotros. Al ser consultado al respecto dijo que ese «nosotros» era en referencia a él y el equipo de personas que él acercó al medio para hacerse cargo de la gestión, aunque aún no es dueño.

Dijo Torres en el inicio, «el 21 de septiembre de 2022 nosotros con quienes aún hoy son los dueños del medio hicimos una compra accionaria de El Popular Medios y todo su paquete: radio, televisión, web y diario en papel. En ese proceso estaba estipulada una fecha de entre diez y quince días máximo de trasmisión de directorio, trasmisión de acciones y entrega cierta documentación que, hasta el momento, no se entregó» y agregó en su explicación, «actualmente siguen siendo los mismos dueños quienes están a cargo de las acciones, del Directorio y el manejo económico y administrativo».

En este punto sostuvo que el Director de la SA es Matías Casado.

En la misma línea siguió explicando, «nosotros seguimos al frente de la compra aunque aún no la pudimos hacer ni adquirir el paquete accionario, lo cual nos pone en una situación difícil a la hora de resolver un montón de situaciones: no tenemos manejo de los bancos, no tenemos manejo de los proveedores, tenemos doble firma».

Al intentar aclarar su situación frente a la empresa dijo, «desde el 1 de octubre, cuando Jorge Botta renuncia como director editorial, me nombran a mí y me ponen en planta como director editorial del medio y pude empezar a hacer alguna que otra gestión y empezar a trabajar un poco en el diario, en cuestiones del desarrollo de la empresa».

Dijo que llegar a ese cargo le permitió entender «la verdadera realidad de la empresa» sobre la que aseveró, «fue muy mal manejada en los últimos siete años en los cuales se hizo un vaciamiento y la empresa está para cerrar y presentar quiebra en cualquier momento».

Pese a ese panorama dijo que seguirá en el camino de hacerse cargo de la empresa cuando los dueños le puedan ceder las acciones y transferir el directorio, que sería lo que resta según se dijo en conferencia de prensa.

Paro, sueldos y empleados

El empresario habló, obviamente, del pago de sueldos, el paro y la salida de históricos trabajadores del medio.

Fue contundente y dijo que él no es el responsable de pagar los sueldos. «Al no ser el Director de la Sociedad y al no tener el manejo de las cuentas bancarias, no podemos gestionar. No podemos negociar pauta, no podemos ir a los bancos, no podemos hacer absolutamente y nosotros tampoco podemos pagar los sueldos», expresó.

Y volvió a la carga con un nombre: «Los sueldos los paga Matías (Casado) que es el director y titular de El Popular».

Avanzó más adelante por la situación del personal.

Dijo, «la situación del personal hoy es crítica, la empresa hace meses que no tiene para pagarle a la planta que tiene trabajando actualmente, no tiene ingresos suficientes».

Allí mencionó que hay 57 empleados y describió, «8 renunciaron, 2 se consideraron despedidos y tenemos un grupo que están en paro y en situaciones diferentes. Estamos negociando acuerdos de retiro o que sigan en la empresa.»

Torres dejó en claro que en materia de pasantías se están cumpliendo los acuerdos entre El Popular y la Facultad de Sociales aunque desmintió que sean los pasantes quienes están permitiendo que el diario siga saliendo a la calle pese al paro de los trabajadores. Dijo en este punto, «hoy el diario lo están sacando el nuevo Jefe de Redacción que es Claudio Martínez y el grupo de periodistas que él tiene al lado». Aclaró que lo están haciendo con un esfuerzo enorme.

Volviendo sobre los sueldos y la demanda que le realizan los trabajadores, Lucas Torres dijo: «Yo no les estoy adeudando el salario, les está adeudando El Popular S.A que sigue siendo de los antiguos medios y administrada por los antiguos medios».

Sobre el futuro del medio fue categórico: «la empresa debería tener una reducción del 50% del personal» para lograr así el punto de «equilibrio».

Y volvió a remarcar: «Yo sigo en la calidad de comprador, parte de lo que estamos haciendo de análisis y de la estrategia para el día de mañana, es saber los pasos que vamos a tomar para que el no pago de sueldos no suceda más. ¿Cómo no sucede el no pago?: racionalizando el medio, bajando costos, aumentando pauta, reduciendo personal».

Sobre el final habló del despido de un trabajador que se conoció este lunes. Si bien, reiteró que no es el dueño, dejó en claro que la decisión del despido la tomó él con los antiguos propietarios.

