Votó Federico Alem, candidato de LLA: “Desde chiquito viví la política en casa y el camino que hoy recorro es gracias a él”

Federico Alem, candidato a concejal por la Alianza La Libertad Avanza, votó en la mañana de este domingo en Escuela Normal.

“Que los vecinos se acerquen a votar, hasta las 18 horas están abiertas las puertas de los establecimientos educativos y es importante ejercer nuestro derecho como ciudadanos”, sostuvo.

Alem agradeció “especialmente a los fiscales, que hoy dedican toda su jornada a defender el voto de cada vecino. Su compromiso es una pieza clave para garantizar la transparencia electoral”.

Federico votó en compañía de su papá, Julio “Chango” Alem, que dijo: “siento muchísima emoción. Porque la política fue durante más de 20 años, al lado de Helios Eseverri, una parte de mi vida muy importante que me marcó mucho. Y ver que Fede ahora sigue ese camino, con la vocación que lo está haciendo, para mi es una emoción enorme”.

“Y a su vez, la alegría de que sé que él tiene marcado a fuego el hecho de que la política es para servir”, agregó.

“Siempre venimos juntos a votar, desde chiquito viví la política en casa y mucho del camino que hoy recorro es gracias a él”, concluyó Federico.