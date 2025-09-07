Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: «Es una elección clave para el país»

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, emitió su voto en la ciudad de La Plata y destacó la relevancia del proceso electoral que se desarrolla este domingo en la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a la prensa, subrayó la necesidad de que los bonaerenses ejerzan su derecho a sufragar “con tranquilidad y en paz”, al tiempo que consideró que se trata de “una elección clave no solo para el futuro de la provincia, sino también para el país”.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo vinculado a la disposición de transporte público gratuito para facilitar la concurrencia a las urnas. Frente a críticas que señalaron a la medida como un gasto innecesario, Bianco fue tajante: “No es un costo, es una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”. Además, calificó como “un concepto errado que tiene el intendente” la postura de considerar la medida como un gasto fiscal.

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral, el funcionario explicó que se trasladará al comando electoral para supervisar en persona el monitoreo de los comicios. Anticipó también que los primeros resultados oficiales comenzarán a conocerse a partir de las 21, o una vez escrutado el 30% de las mesas de todas las secciones electorales.

El ministro puso énfasis en la importancia de una amplia participación ciudadana. “Nosotros hemos trabajado mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que espera que “se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso obviamente le da mayor legitimidad a los resultados”.

Finalmente, Bianco reconoció que en otras jurisdicciones se registraron porcentajes de voto “visiblemente menores a experiencias pasadas”, aunque expresó su confianza en que la participación en la provincia de Buenos Aires sea elevada.