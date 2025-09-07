Elecciones: Como en Olavarría, en Azul también se registraron demoras por falta de autoridades de mesa

Fuente: Diario El Tiempo / Foto: Nacho Correa

En la ciudad de Azul, ante la ausencia de presidentes de mesas y la consecuente convocatoria a los suplentes, algunas mesas han tardado en constituirse y, en otros casos, la apertura de establecimientos escolares no se concretó a las 8.

En el caso de Escuela 2, recién pasadas las 8,30 se efectuó dicha apertura.

Para entonces ya había varios votantes formando fila por calle Colón, hacia la avenida Mitre.

En tanto, en la Escuela Normal de la vecina localidad funcionan todas las mesas habilitadas -de la número 36 a la 45- y, en el inicio de la jornada electoral, comienzan a llegar los primeros votantes.