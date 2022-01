“Estamos empezando la transición de una enfermedad pandémica a una enfermedad endémica”

El Intendente Municipal Ezequiel Galli junto con el Secretario de Salud Germán Caputo llevaron adelante una conferencia de prensa en el Salón Blanco Municipal. El Jefe Comunal abrió la misma dando cuenta del bajo nivel de internaciones que presenta el Hospital (14 internados sobre 4000 casos activos) y comparó con los datos de la ola anterior donde había 75 internados sobre alrededor de 1000 casos activos. “Estamos empezando la transición de una enfermedad pandemia a una enfermedad endémica”, dijo el Intendente Ezequiel Galli siendo este un concepto que más adelante valido el médico Germán Caputo al confirmar además que la circulación de la Omicrón es un hecho en Olavarría. El doctor Germán Caputo dijo «por el momento la ocupación y la contención del sistema de salud, es manejable» y agregó «la mayoría de los internados son por vigilancia. Un paciente fracturado ingresa al Hospital, no se puede ir a la casa, se hace el hisopado y es positivo, queda internado como paciente Covid». Si bien el Municipio no está a cargo de la vacunación, el Secretario Municipal de Salud expresó que el Plan de Vacunación contra el Covid representa en Olavarría: 92% con una dosis, 83% con dos dosis, 23% con tres dosis.

Germán Caputo expresó que aún se desconoce cuánto puede durar esta tercera ola. «Esperamos que se comporte como se ha comportado en el Reino Unido», dijo Caputo haciendo una comparación del comportamiento del Omicrón en distintas partes del mundo.

Durante la conferencia de prensa se volvió a mencionar el tema la ampliación de los horarios que solicitó la Región Sanitaria IX. Caputo volvió sobre lo ya dicho y no intentó polemizar. «Hoy a las 8.30 horas había terminado el testeo, la cola baja de una manera terrible. Hacemos chicos, hacemos PCR y hacemos viajes que te piden el PCR que se hace en un PDF. Todo eso no se hace en otro lado», sostuvo.

«El ritmo que se le da es infernal», sostuvo Caputo sobre como se testea en el modulo del Hospital.

Galli descartó tomar medidas particulares. «Estamos siguiendo a Provincia y Nación», expresó el Intendente. «Creemos que el sistema de salud va a soportar, en principio, como viene hasta ahora. Si llega a existir alguna complicación, tomaremos medidas como hemos hecho en otras oportunidades», sostuvo el Jefe Comunal quien además agregó que en los próximos habrá un número mayor de altas lo que hará bajar el número de activos.

El Jefe Comunal dijo en la conferencia de prensa «cuando uno evalúa medidas restrictivas, tiene que saber que va a tener consecuencias económicas. La sociedad no soportaría ningún tipo de cierre. Hoy estar transitando esta ola con todas las actividades abiertas y tener 14 internados que no resiente el sistema de salud, no resiste ningún tipo análisis cerrar actividades: la gente necesita laburar, necesita las colonias de vacaciones, la gente necesita hacer deporte, la gente necesita producir. Mientras no se resienta el sistema sanitario, necesitamos transitar una vida normal».

«No hay que pensar en cierres de actividades, sino en sostener las actividades cumpliendo los protocolos y vacunarse, los que no se han querido vacunar», expresó con contundencia el Jefe Comunal. «No digo que la pandemia haya terminado, pero donde sube la vacunación baja la mortalidad», sostuvo.