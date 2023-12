Ezequiel Galli con En Línea: «En Argentina va a haber mucha gente que la va a pasar mal»

Ezequiel Galli recorre sus últimas 48 horas como como Intendente Municipal dado que formalmente Maximiliano Wesner asumirá el cargo recién el martes 12 de diciembre. En ese contexto, el Intendente Municipal saliente concedió la última entrevista como intendente a En Línea Noticias donde realizó distintos análisis vinculados al final de su mandato al frente del Municipio. Centralmente, en esta última entrevista como Jefe de Gobierno Municipal, Ezequiel Galli centró su análisis a la Argentina que se viene.

Ezequiel Galli ganó su primera intendencia en el año 2015 poniendo fin al apellido Eseverri que de manera continuada había gobernado la ciudad desde 1987. En 2023 los vecinos, con contundencia, eligieron a Maximiliano Wesner y pusieron al peronismo al gobierno después de 36 años.

En ese marco, para Ezequiel Galli el 2023 «fue un año de grandes cambios en la Argentina» y dijo, «después de ocho años de gestión siempre hay un desgaste, hubo una boleta nacional que no perforó y que no llegó a lo que esperábamos que era el balotaje. Fueron todas elecciones, tanto la PASO como la segunda vuelta como el balotaje, elecciones para analizar profundamente».

«Voy a ser el referente del santillismo en la Séptima Sección. Digo santillismo sin saber como va a quedar el espacio Juntos por el Cambio» Ezequiel Galli a En Línea Noticias

Agregó, «en Olavarría nos tocó no ser elegido por los vecinos, hubo una elección de tercios claramente, veníamos con elecciones muy polarizadas en los últimos años y hubo una elección de tercios que obviamente nos termina dejando en un tercer lugar. Es doloroso, veníamos haciendo una gestión ordenada con errores, lógicamente todos los vecinos analizan todas esas cuestiones a la hora de elegir y bueno, esperábamos por ahí un mayor corte de boleta, nosotros nunca cortamos una boleta, nunca repartimos una boleta cortada y eso nos llevó a estar en la situación que estamos, pero con orgullo de haber hecho todo lo que hicimos, de haber logrado transformaciones importantes en estas dos gestiones, haber logrado dejar un municipio con un parque automotor renovado, con escuelas mejoradas, con caminos rurales modelo, más transparente, más moderno».

Ezequiel Galli no dejó de vincular en ningún momento el resultado de la elección con lo que pasó a nivel nacional y categórico triunfo de Javier Milei en noviembre. «Veníamos hablando en la campaña de un hartazgo de la sociedad, yo creo que la frutilla del postre de ese hartazgo fue el yate de Insaurralde, realmente veníamos viendo que había un gobierno nacional que tenía un presidente que no presidió, creo que fue el peor presidente de la vuelta de la democracia hasta ahora, donde había un frente de una coalición de gobierno que estaba toda rota y que la gente lo veía y lo palpitaba y lo percibía. La gente eligió una opción diferente que se llevó la bandera del cambio, nosotros ya en esta elección no fuimos el cambio, como propuesta, que es lo que creo que valoran los vecinos, hoy está claro que no fuimos la bandera del cambio y que se la llevó Javier Milei, que hizo un gran PASO sin competir, pero hizo un gran paso, y que en el ballotage sumó el 100% de los votos Junto por el Cambio, eso quedó clarísimo», dijo.

Tras esa afirmación, de inmediato Galli aclaró: «no digo que no fuimos elegidos porque Patricia (Bullrich) fue la tercera, fue todo un combo de cuestiones y de consideraciones de los vecinos a la hora de meter la boleta a la urna».

Habló de los errores del PRO (o Juntos por el Cambio) y dijo que «fueron muchos los errores que cometimos como espacio político, desde el 2021 a la fecha, fueron muchos los errores, creo que en el 2021 tuvimos un claro ganador, un Diego Santilli que le ganó a todo el peronismo unido en la Provincia de Buenos Aires, fuimos a perder por 9 puntos y ganamos la elección y era el número opuesto para ser el candidato a gobernador en el 2021, creo, con todo el respeto que merece Néstor (Grindetti) por haber ganado la PASO y creo que hizo una tremenda elección, pero se dieron cuestiones raras».

En esa misma línea, Ezequiel Galli expresó: «Néstor gana por muy poquitos votos y Horacio (Rodríguez Larreta) pierde por una gran diferencia y nosotros ganamos en la PASO por una gran diferencia. Es una elección que da para hacer un análisis súper profundo y realmente con los números que te hablan en las claras de que la gente hizo una elección muy pensada, no fue una elección de decir, bueno, meto esta boleta porque tengo que votar, la gente votó en su mayoría al Colo en la provincia sin votar a Horacio, la gente que lo votó al Colo no lo votó a Horacio y la gente que la votó a Patricia también votó a Santilli, pero termina ganando Néstor, fue una elección rara. A esto nos llevó las decisiones que fuimos tomando como espacio político, nosotros el grupo intendentes del PRO veníamos pidiendo que haya como mínimo una no competencia a nivel local en los distritos del PRO y que se vaya hacia una «Y» que era un solo candidato a gobernador y un solo candidato a intendente en los distritos donde gobernamos. Tomamos la decisión contraria como espacio y hubo cuestiones de las cuales es difícil volver o explicarle al vecino, tener un candidato a presidente que va a un distrito gobernado por el PRO y critica al intendente, cómo volves de eso».

En el plano local y frente al peso que el «gallismo» tendrá en el Concejo Deliberante, Ezequiel Galli sostuvo que serán una oposición «constructiva» y agregó, «somos la segunda minoría y vamos a hacer una oposición constructiva respetando la institucionalidad, marcando los errores que haya que marcar como corresponde, sin hacer chicanas, me parece que nosotros hemos recibido muchas chicanas durante estos 8 años, no es nuestro estilo».

En principio los representantes de Ezequiel Galli serán 6 en el Concejo Deliberante que asume el lunes. Los PRO «puros» serán Hilario Galli, Guillermina Amespil, Bruno Cenizo, María José González y Carlos Coscia. A estos se sumara Miriam Mosescu que integra el bloque Juntos en representación del espacio que lidera en Olavarría Mario Cura. El futuro de Juntos por el Cambio es incierto por lo que se desconoce cómo será la relación con los concejales de la Unión Cívica Radical: Sebastián Matrella y Francisco González.

En términos personales Ezequiel Galli reitera que viene un tiempo donde buscará «disfrutar de la familia y descansar». Remarcó que tiene temas laborales por delante como el estudio jurídico y el campo.

De todas maneras dijo tendrá un rol «de armador» en la región dado que dijo, «voy a ser el referente del «santillismo» en la Séptima Sección Electoral, con lo cual tengo también un trabajo desde lo político: tener un armado razonable de cara al 2025 que vamos a tener una elección donde se van a renovar diez bancas en el Concejo Deliberante y bancas en el Senado Bonaerense. Hay un gran trabajo por delante. Yo digo desde el santillismo sin saber cómo va a quedar el espacio Junto por el Cambio».

Sobre la Argentina que viene afirmó que será: «un país complejo» y explicó, «la bomba que dejaron activa, que dejó Sergio Massa con todas las decisiones que tomó en la campaña, es una bomba súper importante y va a haber mucha gente que las va a pasar mal, eso está clarísimo. El Banco Central con menos de 10.000 millones de dólares de reserva, la deuda comercial que es la de los importadores que los hicieron endeudarse en dólares al oficial a 180 días, el lunes si hay un 100% de inflación pasan a deber el doble, las Leliqs que se vienen desinflando pero que se están trasladando a otros bonos en el Tesoro. 8 puntos del PBI en plazo fijo, la gente no sabe si se va a quedar en plazo fijo o no, un gasto del Estado que realmente es catastrófico y escandaloso, que hay que recortarlo, sí hay que recortarlo, cómo, vas a tener la calle con los sindicatos, ya la CGT avisó que van a estar en la calle, Alberto no tuvo ni un paro general y ahora parece ser que en enero podríamos llegar a tener un paro general. El peronismo como oposición siempre tiende a ser desestabilizador y eso es lo que va a haber que enfrentar, tenemos que estar todos los que nos toca alguna responsabilidad política, me toca ser referente de la oposición acompañando sin ser parte de este Gobierno, pero acompañando para que la situación sea lo menos dañina posible para los argentinos».

Galli calificó de «buena noticia» el aviso del futuro presidente Javier Milei de que la única «billetera que va a estar abierta» es la que «tiene que ver con desarrollo social, acompañar a la gente, pero realmente hay mucha gente que va a tener una situación que va a ser muy dura, la palabra estanflación, podemos analizarla desde un montón de puntos de vista, pero está claro que ya hay un freno en la actividad y que tenemos inflación alta, o sea la inflación en los primeros meses ya avisaron que va a ser 20, 30%. Un escándalo. El importador que se endeudó en 500.000 dólares a dólar oficial hace 2 meses y que el lunes va a tener un millón de dólares de deuda, qué hace, tiene que pagarle al proveedor de afuera, y cómo hace para recuperar eso, aumenta el precio. Javier Milei ya avisó que bajar la inflación va a llevar de 18 a 24 meses».

Ezequiel Galli aseguró que Javier Milei tiene dos opciones: «o termina siendo un prócer a la altura de San Martín o termina con la calle muy compleja y lamentablemente sin poder hacer las transformaciones que necesita la Argentina, ojalá que lo logre. Ojalá que lo logre por la Argentina porque tenemos todo para salir adelante, tenemos un año por delante que vamos a tener una cosecha que va a ser importante porque ya no tenemos sequía, vamos a tener 8.000 millones dólares menos de importación de combustible de gas que se suman a la cuenta, vamos a tener la exportación de litio, vamos a tener la exportación de carne que seguramente va a tener una apertura mayor a la que veníamos antes. Los números indican que podemos tener una macro más ordenada y con mejores noticias».

Reiteró que Milei hay que «hay que dejarlo» gobernar y dijo: «hay que darle la oportunidad»,

Habló de lo que Mauricio Macri le puede aportar a Milei: «Mauricio lo primero que le debe haber dicho es que el primer día le tiene que contar a la gente cuál es la bomba que nos dejaron, qué es lo que no hizo él, lo que le critica al votante nuestro de no decir, de generar una expectativa al segundo semestre que no se pudo cumplir y no decirle a la gente el quilombo que nos dejaron. Creo que la primera cosa que tiene que hacer Javier Milei es contarle a la gente cuál es el real quilombo que nos dejaron, que le dejaron y en base a eso empezar a tomar decisiones para poder sostener la actividad sin ir a una hiperinflación que es lo que más preocupa».

Ezequiel Galli calificó como «una buena decisión» la designación de «Toto» Caputo como Ministro de Economía y sostuvo: «me parece que es alguien que conoce y mucho, después hay que ver cuáles son las decisiones que toma». Galli consideró que «generalmente» el primer Ministro de Economía no dura los cuatro años aunque no dudó y afirmó: «va a tomar decisiones que van a ser en sintonía con lo que necesita la Argentina que es tomar decisiones que son muy difíciles».

Sobre el impacto de la economía nacional en Olavarría, Ezequiel Galli sostuvo: «la situación nacional va a impactar lógicamente, va a impactar en la caída o la suspensión de la obra pública, va a impactar en la recaudación, la actividad económica en general, en las Pymes porque hay muchas Pymes que se endeudaron en dólares de Olavarría para poder traer insumo para poder funcionar. Uno no ve un panorama muy alentador para los primeros seis meses del 2024 y eso termina impactando de cerca en el Municipio. La ciudad va a tener una caída en la actividad, lo único que va a tener actividad suponemos va a ser el campo, que siempre termina siendo el motor que termina sacando a la Argentina de los quilombos».

Al respecto en el final expresó, «si tenemos un presidente que ya dijo que iba a sacarle de alguna manera la pata de la cabeza al campo y que lo iba a dejar producir con libertad, me parece que va a haber algunas buenas noticias en ese sentido».

