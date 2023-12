Gustavo Rago: «Me gustaría un hospital más dinámico»

El médico Gustavo Rago será el responsable de la Subsecretaría de Dirección Médica dentro del Consejo Administrativo de Salud que implantará el intendente Maximiliano Wesner. En conferencia de prensa, el doctor Rago planteó cuál es el hospital que proyecta.

En primer término, el profesional dijo: «me gustaría un hospital más dinámico, con los turnos más cortos a la hora de ser solicitados. Me gustaría, como está funcionando, pero con una impronta más académica».

Sobre este último punto, Gustavo Rago dijo: «no nos olvidemos que es un hospital escuela, en la cual, además de la actividad asistencial, tenemos una actividad científica, tanto de pre como de postgrado» y aseguró que hay que «fortalecer esa impronta científica, porque es la que va el día de mañana a proveer de médicos, para que vayan ocupando las distintas especialidades que brinda nuestro hospital».

Gustavo Rago sostuvo: «siempre el hospital se puede mejorar, y supuestamente cuando nosotros nos vayamos, quien venga también va a encontrar cosas para mejorar, porque esto es muy dinámico».

El médico reconoció que uno de los grandes desafíos es la parte económica y dijo: «muchos de los insumos que tenemos que utilizar nosotros, en distintas prácticas, están dolarizados, así que nos esperan meses o años, quizás difíciles».

De todas maneras ratificó la impronta que le quieren dar al Hospital: «nuestra prioridad, primer prioridad, es el paciente, y la segunda prioridad es el empleado».

Con claridad, el doctor Gustavo Rago habló de la situación médicos y la cantidad de profesionales destinados al sistema de salud. Habló de cambios «en la cultura del trabajo» de las nuevas generaciones.

Dijo Rago: «no solamente es un problema económico, es un problema cultural de las nuevas generaciones. Nosotros, los que estamos acá, tenemos una cultura del trabajo distinta, una cultura del sacrificio distinta, y hoy mucha gente joven no está dispuesta a sacrificar un sábado, un domingo, y no es un problema económico, no es un problema de dinero. Hoy, aunque vos, si tuvieras el dinero, quisieras pagar a una guardia muy bien paga, muchos médicos de la nueva generación optan por otra calidad de vida que no es económica».

Dijo que este año mejoró el ingreso en la residencia de pediatría y médicos generalistas por lo que ratificó la necesidad de que el Hospital fortalezca su rol académico. «Es fundamental que nosotros aportemos, invirtamos mucho en lo que es la residencia porque es quien nos va a futuro dar el recurso humano para poder dar solución a todos los reclamos de la población de Olavarría», sintetizó.