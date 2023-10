José Luis Espert: “Milei es un gran hipócrita, vota leyes que generan déficit fiscal”

En el marco de su visita a Olavarría junto a Diego Santilli el economista José Luis Espert, realizó un análisis de la situación económica del país, las recientes medidas del gobierno y la complicidad de Javier Milei con Massa, votando leyes en el congreso que «generan déficit fiscal.»

En una breve charla con los periodistas locales, el economista señaló que, “tengo que hacer un poquito de historia, espero no aburrirlos, pero es importante hacer una historia acá, porque si no, uno se pierde por ver el árbol, el bosque en el cual está Argentina. Argentina hace 60 años, ni un año le erró, que tiene un Estado que gasta más de lo que recauda. Todos y cada uno de los últimos 60 años, el Estado argentino, al gastar más de lo que recauda, ha tenido déficit fiscal y tiene déficit fiscal.”

En ese sentido explicó que, “Los déficits fiscales se financian de dos maneras, o con emisión o con deuda. El primero, emisión, trae problemas con la inflación y con el dólar. El segundo, la deuda, trae default de la deuda. Bueno, Argentina en los últimos 60 años vive con problemas con el dólar, vive con problemas de inflación, vive con problemas de default. O sea, la primera cosa es que esto que está ocurriendo hoy, viene ocurriendo todos y cada uno de los últimos 60 años, es lo mismo.”

Espert señaló que, “Primero hay que despersonalizarlo (al déficit) esto y en todo caso poner el foco de qué le está pasando a esta sociedad que no puede salirse de algo que le hace mal, que es vivir con defaults, con problemas de inflación, con problemas de dólar, porque vive con un Estado con déficit fiscal, con todo lo que recauda, porque los que estamos en blanco, prácticamente somos esclavos directamente de la cantidad de impuestos que pagamos.”

“Segunda reflexión, el gran responsable de todo esto es Massa. A ver, Massa recibió la economía con un dólar de 280, el dólar está en 1000. Massa recibió una economía creciendo al 7 y cae 3. Massa recibió la economía con 70% de inflación, hoy es el doble, 140. Alberto Fernández antes de Massa había generado 500.000 pobres, Massa en 14 meses generó 1.800.000 más pobres. O sea, esto es Massa. Y, además, en este segundo capítulo reflexivo, es Massa y los disparates que Massa pide que se sancionen en el Congreso, el Congreso lo sanciona. Y también los disparates que el bloque oficialista en el Congreso, o sea, el kirchnerismo, pide que se sancionen.”

Por último Espert analizó que, “esto nos lleva al tercer capítulo, la menor responsable, pero responsable al fin, de La Libertad Avanza, que le ha votado todos los capítulos en el Congreso por ley, los que agrandan el déficit fiscal, el problema de inflación y el problema del dólar. Cuando Milei ayer dijo en conferencia de prensa que le parecía hipócrita a los políticos que bajan impuestos sin bajar el gasto, él vota eso en el Congreso. Es un gran hipócrita Milei, él mismo se acusa.

“Entonces, tenemos un problema en la sociedad que hace 60 años que vota, perdón, que hace lo mismo, 40 de esos años votando, segundo, el gobierno está haciendo un verdadero desastre y tercero, tenemos del lado oscuro de la luna a Milei con su excentricidad que nos lleva a un lado horrible. Afortunadamente, en el medio, está Juntos por el Cambio.”

Espert: «Milei es el kirchnerismo de segunda generación«

José Luis Espert afirmó explicó el plan que tiene JXC para combatir el déficit fiscal del país. “¿Juntos por el Cambio que le dice a la gente?, quédense tranquilos, no se asusten, que, entre el delirio o el kirchnerismo de primera generación, que es el kirchnerismo puro y duro de Massa, y el de segunda generación, el de Milei, porque hasta en los modales son parecidos además de los delirios que proponen, estamos Juntos por el Cambio con las ideas correctas y el músculo adecuado de intendentes, legisladores, concejales, senadores, diputados, etcétera.”

Y agregó que, “el programa económico de Juntos por el Cambio que le propone la sociedad desde las Paso y le vuelve a proponer ahora por el 22 de octubre, es un programa donde le proponemos a la gente que se haga en Argentina lo que se hace en los países donde la gente vive bien, esto es, poner como grandes caballos que tiren del crecimiento económico a la apertura al comercio.”

En el mismo sentido señaló que, “Argentina tiene que comerciar para el mundo, Argentina tiene todo para venderle al mundo, ahora nunca le va a vender al mundo sustitución de importación, es como ganar un partido de fútbol colgado del arco, mira, lo sumo no perderá, pero ganar no va a ganar nunca. Ese es el caballo del carro, los caballos del carro, la apertura al comercio.”

“Y después hay que meter un carro que tenga situación fiscal ordenada, leyes laborales razonables, educación y seguridad. Eso es lo que le proponemos a la gente, a nosotros, para que Argentina cambie, para siempre.”

“Ahora, eso es lo que hacen los países donde la gente vive bien, pero tenemos que votar eso. Ni el delirio decadente kirchnerista que nos lleva a Venezuela o Nicaragua, sin Maduro y Ortega, o este salto al vacío, que yo diría es un precipicio que nos propone Javier Milei.”

Cuando a Espert se le preguntó ¿Qué grado de responsabilidad tienen los candidatos en este contexto de campaña con la suba del dólar?, señaló que, «te diría, del 80% lo que pasa con el dólar, el responsable es Massa, es el desastre que el gobierno kirchnerista ha estado haciendo y hace, y sigue haciendo, y votan el congreso. Nosotros seguimos votando en el congreso leyes que deterioran la situación fiscal y hacen que el Banco Central tenga que emitir más, más, más y más. Obviamente fue Milei, el 20% restante es Milei, que es una persona que no tiene ninguna empatía con la sociedad, probablemente haya dejado la empatía para sus perros, y que no le importa que el país se prenda a fuego con tal de que se cumpla su capricho de dolarizar.”

Cuando un periodista de este medio le preguntó a Espert sobre un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, ¿cuánto tiempo considera que la gente deberá esperar para ver un poco de luz? dijo que, «la gente tiene que saber que no hay cielo sin purgatorio o no hay luz después de una drogadicción sin síndrome de abstinencia. Ahora acá los que tienen que pagar el purgatorio o el síndrome de abstinencia no es la gente de laburo, sino eso lo tiene que hacer el Estado, la política, como le gusta decir a algunos, que es reducir el déficit de las empresas públicas, reducir la cantidad de ministerios, echarse encima de los ñoquis, echar a los ñoquis que le roban la plata a buen empleo público en los contribuyentes, dejar de tener planes sociales intermediarios. En fin, el ajuste pasa por ahí. Una vez que pasemos por ese purgatorio, además hay que eliminar el CEPO, empezar a reducir las tarifas, ese es el purgatorio. Ese purgatorio puede llevar un tiempo y yo diría, una vez que empecemos a hacer las reformas, yo diría, 24 es el año del purgatorio, 25 es el año que Argentina empieza a despegar.”

También se le consultó si estas medidas que ha tomado recientemente el gobierno son de influencia muy negativa, afirmó que, «son muy negativas porque, por ejemplo, para tener una idea, no importa la unidad de medidas, simplemente síganme el número. El año que viene Argentina se ha comprometido con el Fondo, esa es ley del Congreso, a que el déficit sea de 0.9 el producto. Quédate con el 0.9, casi 1, para que sea simple la cuenta. La medida esta de eliminación de la cuarta categoría de la impuesto a las ganancias implica un punto del producto, si el año que viene iba a ser 1, vos en una medida te comiste el déficit de todo el año para el año que viene, pero no queda ahí solo. La segunda medida, que ha sido el compre sin IVA que se sancionó ayer, entonces Junto con el Cambio no estuvimos de acuerdo, implica otro punto más, o sea, en 15 días Argentina clavó dos medidas que implican duplicar el déficit fiscal del año que viene.»

«Entonces, sin duda que el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, que yo creo que va a ser Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, porque creo que va a entrar Ballotage y lo va a ganar después, va a asumir una situación cada vez más delicada. La luz que me preguntabas vos, y si pasa así prendiendo o echándole nafta al fuego, es una situación cada vez peor y demora la aparición de la luz o hace que el ajuste sea más duro. O el purgatorio o el síndrome de abstinencia.”

